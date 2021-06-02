Актёр Виктор Сухоруков, сыгравший брата Данилы Багрова в культовых фильмах Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", прокомментировал скандал вокруг перевода слова "бандеровец" во второй части дилогии сервисом Netflix, назвав этот конфликт свалкой и глупостью.

"Вы сейчас говорите не о Балабанове, не о фильме, а о какой-то свалке, сваре, какой-то глупости, мятеже совершенно непонятном. Наверное, переводчики плохие, может, они слово это не знают, может, они не знают, кто такой Бандера. Мало ли сколько кличек, прозвищ и всевозможных названий существует у человечества", — отметил артист в беседе с изданием "Подъём".

По его словам, сотрудники сервиса, "может, не знают, где страна какая находится", а общество требует, чтобы "они разбирались в этих кликухах". Комментируя претензии украинцев о переводе слова, Сухоруков заключил, что они "дураки, что обиделись".