"Дураки, что обиделись": Сухоруков назвал свалкой и глупостью скандал вокруг перевода слова "бандеровец" в "Брате-2" на Netflix
Актёр подчеркнул, что речь в этом конфликте идёт совершенно не о фильме и не о режиссёре. По его словам, сотрудники сервиса могут даже не знать, кто такой Степан Бандера.
Кадр из фильма "Брат-2"
Актёр Виктор Сухоруков, сыгравший брата Данилы Багрова в культовых фильмах Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", прокомментировал скандал вокруг перевода слова "бандеровец" во второй части дилогии сервисом Netflix, назвав этот конфликт свалкой и глупостью.
"Вы сейчас говорите не о Балабанове, не о фильме, а о какой-то свалке, сваре, какой-то глупости, мятеже совершенно непонятном. Наверное, переводчики плохие, может, они слово это не знают, может, они не знают, кто такой Бандера. Мало ли сколько кличек, прозвищ и всевозможных названий существует у человечества", — отметил артист в беседе с изданием "Подъём".
По его словам, сотрудники сервиса, "может, не знают, где страна какая находится", а общество требует, чтобы "они разбирались в этих кликухах". Комментируя претензии украинцев о переводе слова, Сухоруков заключил, что они "дураки, что обиделись".
Напомним, Netflix исправила перевод слова "бандеровец" в "Брате-2". Предыдущая версия вызвала волну негодования среди украинских парламентариев. Так, по словам депутата Александры Устиновой, изменения в титры были внесены спустя несколько часов после скандала.
Лента новостей
Пиар-консультант назвала политическими играми требование немецких экологов остановить укладку "Северного потока — 2"
сегодня в 12:16
Экс-главу "Открытой России" Пивоварова арестовали на два месяца
сегодня в 12:13
Не мог даже стоять на ногах: В Нижнем Новгороде задержали таксиста-неадеквата с несколькими паспортами и неизвестным веществом в авто
сегодня в 12:06
Комментариев: 0