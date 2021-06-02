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"Дураки, что обиделись": Сухоруков назвал свалкой и глупостью скандал вокруг перевода слова "бандеровец" в "Брате-2" на Netflix

Актёр подчеркнул, что речь в этом конфликте идёт совершенно не о фильме и не о режиссёре. По его словам, сотрудники сервиса могут даже не знать, кто такой Степан Бандера.

2 июня, 12:26
<p>Кадр из фильма "Брат-2"</p>

Кадр из фильма "Брат-2"

Актёр Виктор Сухоруков, сыгравший брата Данилы Багрова в культовых фильмах Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", прокомментировал скандал вокруг перевода слова "бандеровец" во второй части дилогии сервисом Netflix, назвав этот конфликт свалкой и глупостью.

"Вы сейчас говорите не о Балабанове, не о фильме, а о какой-то свалке, сваре, какой-то глупости, мятеже совершенно непонятном. Наверное, переводчики плохие, может, они слово это не знают, может, они не знают, кто такой Бандера. Мало ли сколько кличек, прозвищ и всевозможных названий существует у человечества", — отметил артист в беседе с изданием "Подъём".

"Проверено": Netflix разом ответил всем критикам английского перевода "Брата"

"Проверено": Netflix разом ответил всем критикам английского перевода "Брата"

По его словам, сотрудники сервиса, "может, не знают, где страна какая находится", а общество требует, чтобы "они разбирались в этих кликухах". Комментируя претензии украинцев о переводе слова, Сухоруков заключил, что они "дураки, что обиделись".

Дмитрий Гоблин Пучков оценил перевод фильмов "Брат" и "Брат-2" на Netflix

Дмитрий Гоблин Пучков оценил перевод фильмов "Брат" и "Брат-2" на Netflix

Напомним, Netflix исправила перевод слова "бандеровец" в "Брате-2". Предыдущая версия вызвала волну негодования среди украинских парламентариев. Так, по словам депутата Александры Устиновой, изменения в титры были внесены спустя несколько часов после скандала.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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