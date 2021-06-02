Экс-глава МИД Австрии, свадьбу которой посетил Путин, стала первой женщиной в совете директоров "Роснефти"

Акционеры "Роснефти" во время годового собрания утвердили новый состав совета директоров. В него вошла экс-глава МИД Австрии доктор права Карин Кнайсль. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что остальные кандидаты, в том числе вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава "Роснефти" Игорь Сечин, были переизбраны на новый срок.

Всего в состав совета вошло 11 человек. Помимо вышеупомянутых персон из мира бизнеса речь идёт о бывшем главе BP Роберте Дадли, главном исполнительном директоре BP Бернарде Луни, представителях Qatar Investment Authority Файзале Алсуваиди и Хамаде Рашид аль-Моханнади, исполнительном директоре компании Nord Stream 2 AG Маттиасе Варниге, председателе правления Marcuard Holding Ханс-Йорге Рудлоффе, а также бывшем канцлере ФРГ Герхарде Шрёдере.