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Экс-глава МИД Австрии, свадьбу которой посетил Путин, стала первой женщиной в совете директоров "Роснефти"

Всего состав совета насчитывает 11 человек. Остальные кандидаты, включая Новака, Орешкина и Сечина, были переизбраны на новый срок.

2 июня, 12:35
<p>Карин Кнайсль. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Карин Кнайсль. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Акционеры "Роснефти" во время годового собрания утвердили новый состав совета директоров. В него вошла экс-глава МИД Австрии доктор права Карин Кнайсль. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что остальные кандидаты, в том числе вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава "Роснефти" Игорь Сечин, были переизбраны на новый срок.

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Всего в состав совета вошло 11 человек. Помимо вышеупомянутых персон из мира бизнеса речь идёт о бывшем главе BP Роберте Дадли, главном исполнительном директоре BP Бернарде Луни, представителях Qatar Investment Authority Файзале Алсуваиди и Хамаде Рашид аль-Моханнади, исполнительном директоре компании Nord Stream 2 AG Маттиасе Варниге, председателе правления Marcuard Holding Ханс-Йорге Рудлоффе, а также бывшем канцлере ФРГ Герхарде Шрёдере.

Напомним, что на свадьбе Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера присутствовал президент России Владимир Путин. Церемония бракосочетания в августе 2018 года облетела все мировые СМИ. Российский лидер произнёс тост за молодожёнов на немецком языке, станцевал с невестой и расписался на белом кабриолете Volkswagen Beetle, который позже был передан на благотворительность.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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