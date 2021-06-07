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Москвич-неадекват пробрался на территорию Посольства США в поисках христиан из-за "вселенского заговора"

Проникнуть в американскую дипмиссию мужчина пытался поздним вечером 6 июня. Он намеревался попросить денег у исповедующих христианство.

7 июня, 07:25
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Москве неадекватный мужчина пытался проникнуть на территорию Посольства США, чтобы отыскать там христиан из-за зреющего "вселенского заговора". Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сотрудники безопасности американской дипмиссии задержали неизвестного поздним вечером 6 июня. Он пытался перелезть через забор, а при прибывших на место правоохранителях вёл себя неадекватно, пояснив, что на территории посольства он хотел найти христиан, которые дадут ему денег.

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Мужчину доставили в отдел, где установили его личность. Неадекватом оказался неработающий 33-летний житель Москвы. Его увезли в психиатрическую больницу, полиция проводит проверку.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве уволенный сотрудник обстрелял бывшего шефа и "потерял" на месте преступления свой палец. 44-летний подозреваемый был объявлен в розыск, а пострадавший экс-начальник госпитализирован.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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