Москвич-неадекват пробрался на территорию Посольства США в поисках христиан из-за "вселенского заговора"

В Москве неадекватный мужчина пытался проникнуть на территорию Посольства США, чтобы отыскать там христиан из-за зреющего "вселенского заговора". Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сотрудники безопасности американской дипмиссии задержали неизвестного поздним вечером 6 июня. Он пытался перелезть через забор, а при прибывших на место правоохранителях вёл себя неадекватно, пояснив, что на территории посольства он хотел найти христиан, которые дадут ему денег.

Мужчину доставили в отдел, где установили его личность. Неадекватом оказался неработающий 33-летний житель Москвы. Его увезли в психиатрическую больницу, полиция проводит проверку.