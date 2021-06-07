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Испания открыла границы для привитых от коронавируса туристов

Как отмечается, при въезде в страну будет учитываться вакцинация препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств.

7 июня, 07:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Испании приняли решение открыть границы для туристов, прошедших полный цикл вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает местная телерадиокомпания RTVE.

Как стало известно, при въезде в страну будут учитываться прививки препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств. В этот список входят вакцины производства компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

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По информации RTVE, ещё посетить Испанию смогут путешественники, привитые китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac. Кроме того, иностранным круизным судам снова разрешили причаливать в порты страны.

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Ранее мы сообщали, что Бали может начать принимать туристов уже в июле. Правительство Индонезии уже провело широкомасштабную программу вакцинации для целевых групп, включая работников сферы туризма.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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