Испания открыла границы для привитых от коронавируса туристов
Как отмечается, при въезде в страну будет учитываться вакцинация препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств.
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Власти Испании приняли решение открыть границы для туристов, прошедших полный цикл вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает местная телерадиокомпания RTVE.
Как стало известно, при въезде в страну будут учитываться прививки препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств. В этот список входят вакцины производства компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.
По информации RTVE, ещё посетить Испанию смогут путешественники, привитые китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac. Кроме того, иностранным круизным судам снова разрешили причаливать в порты страны.
Ранее мы сообщали, что Бали может начать принимать туристов уже в июле. Правительство Индонезии уже провело широкомасштабную программу вакцинации для целевых групп, включая работников сферы туризма.
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