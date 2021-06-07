Испания открыла границы для привитых от коронавируса туристов

Власти Испании приняли решение открыть границы для туристов, прошедших полный цикл вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает местная телерадиокомпания RTVE.

Как стало известно, при въезде в страну будут учитываться прививки препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств. В этот список входят вакцины производства компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

По информации RTVE, ещё посетить Испанию смогут путешественники, привитые китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac. Кроме того, иностранным круизным судам снова разрешили причаливать в порты страны.