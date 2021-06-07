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Парень прыгнул в воду с 60 м и отделался вывихом, но на видео попало, как он чудом избежал смерти

На популярном утёсе уже погибло 16 человек, которые повторили сумасшедший трюк, однако в этот раз всё обошлось.

7 июня, 07:17

Фото © Facebook / Reiss Simons

Скалы Дердл-дор в Дорсете, Англия, очень популярны как у британских отдыхающих, так и у туристов со всего мира. На пляже возле каменной арки постоянно собирается огромное количество людей, и обязательно кому-то из них приходит в голову оригинальная идея — спрыгнуть с утёса в воду. Так произошло и в день, когда Рейсс Симонс вместе со своим сыном отправился к Дердл-дор насладиться природой.

Фото © Facebook / Reiss Simons

Фото © Facebook / Reiss Simons

"Подниматься в гору больше двух километров того стоило", — написал молодой папа в "Фейсбуке". Но они успели сделать лишь пару фото, когда смелый турист решил забраться на утёс. Рейсс принялся снимать безбашенного парня, а тот благополучно добрался до вершины и прыгнул в воду с высоты 60 метров, пишет Unilad.

Видео © Facebook / Reiss Simons

Сорвиголова из Линкольншира не только остался жив, но и отделался лишь выбитым плечом. А чтобы посадить вертолёт скорой помощи, полиции пришлось закрыть пляж. Спецслужбы появились на месте оперативно, потому что кто-то из толпы решил, что парень точно пострадает наверху, и поэтому сразу позвонил в 911.

Фото © Instagram / sarah__downey

Фото © Instagram / sarah__downey

"Страшно представить, что кто-то может прыгнуть с такой высоты, не думая, что может серьёзно навредить себе", — сказал один из очевидцев. Между тем за последние 20 лет в этом популярном туристическом месте уже 16 человек погибло, повторив этот опасный трюк.

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Двое детей, 12 и 14 лет, вломились в дом и полчаса держали оборону, стреляя из автомата Калашникова

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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