Коллекторы попросили СК провести проверку из-за слов Милонова о "нелюдях" и "паразитах"

Национальная организация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку из-за неоднократных критических и резких слов депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию обращения, подлинность которого подтвердили источник на рынке коллекторов и представитель НАПКА.

Отмечается, что в октябре 2020 года Милонов в программе "Звёзды сошлись" на НТВ назвал представителей этой профессии "клопами, паразитами общества", призвав отнимать у них паспорта и лишать пенсии и половой принадлежности. Он также нарёк коллекторов "сволочами", "негодяями" и "гадёнышами".

В письме ассоциации отмечается, что НАПКА обратилась в экспертную организацию, которая провела лингвистическую и социологическую экспертизу высказываний депутата, установив, что слова Милонова имеют негативную окраску, в них наблюдаются признаки унижения группы, а также оскорбления коллекторов.

Сам депутат расценил обращение коллекторов в СКР как попытку давления на него, чтобы помешать публично высказывать свою позицию.

"Я, безусловно, расцениваю это как форму запугивания и как попытку надавить на меня и не допустить публичного высказывания моей позиции. Я считаю, что институт коллекторов не имеет права на существование в том виде, в каком он сейчас есть. Я надеюсь, что скоро ассоциация коллекторов будет называть себя шайкой или бандой, потому что именно так называют себя люди, занимающиеся незаконным промыслом", — сказал Милонов в беседе с изданием.

Парламентарий подчеркнул, что ему неинтересно мнение коллекторов, ведь его интересует лишь точка зрения избирателей.