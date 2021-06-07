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Коллекторы попросили СК провести проверку из-за слов Милонова о "нелюдях" и "паразитах"

Сам депутат расценил это обращение как попытку давления на него с тем, чтобы помешать публично высказывать свою позицию. Парламентарий подчеркнул, что точка зрения коллекторов ему неинтересна.

7 июня, 07:44
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Национальная организация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку из-за неоднократных критических и резких слов депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию обращения, подлинность которого подтвердили источник на рынке коллекторов и представитель НАПКА.

Отмечается, что в октябре 2020 года Милонов в программе "Звёзды сошлись" на НТВ назвал представителей этой профессии "клопами, паразитами общества", призвав отнимать у них паспорта и лишать пенсии и половой принадлежности. Он также нарёк коллекторов "сволочами", "негодяями" и "гадёнышами".

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В письме ассоциации отмечается, что НАПКА обратилась в экспертную организацию, которая провела лингвистическую и социологическую экспертизу высказываний депутата, установив, что слова Милонова имеют негативную окраску, в них наблюдаются признаки унижения группы, а также оскорбления коллекторов.

Сам депутат расценил обращение коллекторов в СКР как попытку давления на него, чтобы помешать публично высказывать свою позицию.

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"Я, безусловно, расцениваю это как форму запугивания и как попытку надавить на меня и не допустить публичного высказывания моей позиции. Я считаю, что институт коллекторов не имеет права на существование в том виде, в каком он сейчас есть. Я надеюсь, что скоро ассоциация коллекторов будет называть себя шайкой или бандой, потому что именно так называют себя люди, занимающиеся незаконным промыслом", — сказал Милонов в беседе с изданием.

Парламентарий подчеркнул, что ему неинтересно мнение коллекторов, ведь его интересует лишь точка зрения избирателей.

Напомним, что в радиоэфире Милонов ранее предложил ввести ограничения для коллекторов, лишив их пенсии и гражданства. Репрессивные функции должны быть, по его мнению, только у государства, а не у частных лиц или компаний. Парламентарий считает, что коллекторы должны просить прощения у общества.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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