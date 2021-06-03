Коллекторы посоветовали Милонову сдать тест на наркотики за предложение лишить их пенсий

Слова депутата Государственной думы Виталия Милонова, предложившего ввести ограничения для коллекторов, лишив их пенсии и гражданства, могут быть расценены как клевета и провокации. Таким мнением с Лайфом поделился генеральный директор Центра развития коллекторства, юрист Дмитрий Жданухин.

"Это однозначно хайп, непродуманный и юридически опасный для его репутации, потому что он может получить проверку по статье о разжигании ненависти и вражды. Он постоянно говорит, что речь о коллекторах вообще, а не о тех, которые поступают незаконно. Это, скорее всего, вызовет заявления об оскорблении, потому что он даёт неприличные по форме сравнения с ядовитыми змеями и так далее", — сказал Жданухин.

Специалист объяснил, что высказывания Милонова являются клеветой к неопределённому кругу лиц. Жданухин планирует обратиться в Комитет по этике, поскольку депутат обладает неприкосновенностью и "явно ей злоупотребляет". По его словам, человек в нормальном состоянии не будет произносить столько провокационных вещей в одной речи, поэтому парламентария стоит проверить на употребление запрещённых веществ.

"В одном интервью наговорить столько оскорбительных и провокационных вещей — это надо уметь. Причём это человек, который только что победил на праймериз. Плюс его надо проверить на наркотики или ещё что-то. Человек в нормальном сознании так говорить не будет. За все оскорбления он однозначно должен ответить. Мне особенно обидно, потому что на фоне моих личных инициатив "заплати за другого" всё это кажется несправедливым", — посетовал юрист.

Жданухин объявил о досрочном голосовании по антипремии "Малиновая Фемида" за сомнительные достижения в юриспруденции. В случае решения экспертного совета "награду" вручат депутату Милонову, отправив её в Санкт-Петербург.