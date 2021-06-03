Коллекторы посоветовали Милонову сдать тест на наркотики за предложение лишить их пенсий
Депутату за "оскорбительные и провокационные" фразы заочно "вручили" антипремию "Малиновая Фемида", пригрозив комиссией по этике.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Слова депутата Государственной думы Виталия Милонова, предложившего ввести ограничения для коллекторов, лишив их пенсии и гражданства, могут быть расценены как клевета и провокации. Таким мнением с Лайфом поделился генеральный директор Центра развития коллекторства, юрист Дмитрий Жданухин.
"Это однозначно хайп, непродуманный и юридически опасный для его репутации, потому что он может получить проверку по статье о разжигании ненависти и вражды. Он постоянно говорит, что речь о коллекторах вообще, а не о тех, которые поступают незаконно. Это, скорее всего, вызовет заявления об оскорблении, потому что он даёт неприличные по форме сравнения с ядовитыми змеями и так далее", — сказал Жданухин.
Специалист объяснил, что высказывания Милонова являются клеветой к неопределённому кругу лиц. Жданухин планирует обратиться в Комитет по этике, поскольку депутат обладает неприкосновенностью и "явно ей злоупотребляет". По его словам, человек в нормальном состоянии не будет произносить столько провокационных вещей в одной речи, поэтому парламентария стоит проверить на употребление запрещённых веществ.
"В одном интервью наговорить столько оскорбительных и провокационных вещей — это надо уметь. Причём это человек, который только что победил на праймериз. Плюс его надо проверить на наркотики или ещё что-то. Человек в нормальном сознании так говорить не будет. За все оскорбления он однозначно должен ответить. Мне особенно обидно, потому что на фоне моих личных инициатив "заплати за другого" всё это кажется несправедливым", — посетовал юрист.
Жданухин объявил о досрочном голосовании по антипремии "Малиновая Фемида" за сомнительные достижения в юриспруденции. В случае решения экспертного совета "награду" вручат депутату Милонову, отправив её в Санкт-Петербург.
Напомним, что в радиоэфире Милонов ранее предложил ввести ограничения для коллекторов, лишив их пенсии и гражданства. Репрессивные функции должны быть, по его мнению, только у государства, а не у частных лиц или компаний. Парламентарий считает, что коллекторы должны просить прощения у общества.
Лента новостей
В Одинцове полиция ищет девушку с татуировкой "Юрий" на груди
сегодня в 11:26
"Сначала будем болеть за хоккеистов": Песков рассказал, будет ли Путин смотреть матчи Евро-2020
сегодня в 11:17
"Сейчас средняя скорость вне закона": Шкуматов объяснил, возможно ли введение нового штрафа для автомобилистов
сегодня в 11:15
Комментариев: 0