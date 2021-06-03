В Одинцове полиция ищет девушку с татуировкой "Юрий" на груди
Несмотря на множество особых примет, пропавшая до сих пор не найдена.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
В подмосковном городе Одинцово к полицейским обратился 43-летний мужчина — он потерял 27-летнюю жену. Когда правоохранители составляли ориентировку, описание внешности пропавшей не предвещало ничего необычного: средний рост, на вид 20–25 лет, в джинсах, серой кофте и куртке. А когда речь зашла об особых приметах, оперативники удивились.
"Заявитель сообщил, что на правой щеке у пропавшей имеется послеоперационный шрам, на правой руке надпись My life, my rules, на левой руке татуировка в виде банта, на груди слева надпись "Юрий", на правой ноге рисунок розы, а на лопатке "звезда Давида", — сообщил источник kp.ru.
После составления заявления полицейские проверили квартиру, где проживала пара, и изъяли несколько вещей пропавшей, а ориентировку разослали по всем участкам. Несмотря на множество особых примет, девушка до сих пор не найдена.
Ранее сообщалось, что в Ивановской области вторую неделю ищут капитана полиции, таинственно исчезнувшего во время отпуска. В Следственном комитете считают, что с мужчиной могли расправиться, по факту его исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве.
Лента новостей
"Сначала будем болеть за хоккеистов": Песков рассказал, будет ли Путин смотреть матчи Евро-2020
сегодня в 11:17
"Сейчас средняя скорость вне закона": Шкуматов объяснил, возможно ли введение нового штрафа для автомобилистов
сегодня в 11:15
Байден опять начудил, перепутав число прошедших с начала года месяцев
сегодня в 11:12
Комментариев: 0