В Одинцове полиция ищет девушку с татуировкой "Юрий" на груди

В подмосковном городе Одинцово к полицейским обратился 43-летний мужчина — он потерял 27-летнюю жену. Когда правоохранители составляли ориентировку, описание внешности пропавшей не предвещало ничего необычного: средний рост, на вид 20–25 лет, в джинсах, серой кофте и куртке. А когда речь зашла об особых приметах, оперативники удивились.

"Заявитель сообщил, что на правой щеке у пропавшей имеется послеоперационный шрам, на правой руке надпись My life, my rules, на левой руке татуировка в виде банта, на груди слева надпись "Юрий", на правой ноге рисунок розы, а на лопатке "звезда Давида", — сообщил источник kp.ru.

После составления заявления полицейские проверили квартиру, где проживала пара, и изъяли несколько вещей пропавшей, а ориентировку разослали по всем участкам. Несмотря на множество особых примет, девушка до сих пор не найдена.