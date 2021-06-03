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"Сейчас средняя скорость вне закона": Шкуматов объяснил, возможно ли введение нового штрафа для автомобилистов

Координатор общества "Синие ведёрки" считает, что и без дополнительных наказаний число аварий значительно снизилось. Теперь решение вопроса лежит в улучшении дорожной инфраструктуры.

3 июня, 11:15

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Российских автомобилистов и ранее пытались штрафовать за среднюю скорость, но выполнить при этом главное условие — установить точное место, где человек нарушил правило, — невозможно. Так в беседе с Лайфом координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов прокомментировал информацию о новом возможном штрафе.

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"Сейчас средняя скорость вне существующего закона, и штраф за неё не может быть выписан. Хотя попытки такие есть. В будущем есть вероятность, что средняя скорость с определёнными ограничениями будет легализована, но на текущий момент это невозможно," — считает эксперт.

При этом он усомнился, что фото- и видеофиксация помогают снизить аварийность на 50%. По мнению Шкуматова, этот показатель составляет 30%, но и это уже немало.

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"Если вы посмотрите за последние годы, аварий стало меньше, то есть мы уже снизили аварийность на эти 30%. Поэтому здесь нужно подходить с точки зрения дорожной инфраструктуры, делать упор и развивать её. А это отбойники, пешеходные переходы, искусственное освещение, светофоры с вызывной кнопкой, большое значение имеет качество дороги. На текущий момент система фото- и видеофиксации выполняет функцию поддерживающую, но не является панацеей", — добавил эксперт.

СМИ узнали, что в России могут ввести новый штраф для автомобилистов за превышение средней скорости. На участках трасс планируют установить специальные комплексы контроля для снижения аварийности.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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