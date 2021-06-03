Российских автомобилистов и ранее пытались штрафовать за среднюю скорость, но выполнить при этом главное условие — установить точное место, где человек нарушил правило, — невозможно. Так в беседе с Лайфом координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов прокомментировал информацию о новом возможном штрафе.

"Сейчас средняя скорость вне существующего закона, и штраф за неё не может быть выписан. Хотя попытки такие есть. В будущем есть вероятность, что средняя скорость с определёнными ограничениями будет легализована, но на текущий момент это невозможно," — считает эксперт.

При этом он усомнился, что фото- и видеофиксация помогают снизить аварийность на 50%. По мнению Шкуматова, этот показатель составляет 30%, но и это уже немало.

"Если вы посмотрите за последние годы, аварий стало меньше, то есть мы уже снизили аварийность на эти 30%. Поэтому здесь нужно подходить с точки зрения дорожной инфраструктуры, делать упор и развивать её. А это отбойники, пешеходные переходы, искусственное освещение, светофоры с вызывной кнопкой, большое значение имеет качество дороги. На текущий момент система фото- и видеофиксации выполняет функцию поддерживающую, но не является панацеей", — добавил эксперт.