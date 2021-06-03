Байден опять начудил, перепутав число прошедших с начала года месяцев

Джо Байден опять начудил, перепутав во время речи число прошедших с начала года месяцев. Видео © Соцсети

Президент США Джо Байден снова оконфузился: на этот раз в своей речи 2 июня, посвящённой вакцинации и борьбе с коронавирусом, он перепутал число месяцев, прошедших с начала года. Видео с оговоркой американского лидера уже распространилось в социальных сетях.

"С 20 января, то есть примерно за 15 месяцев, среднее число суточных заражений коронавирусом снизилось с 184 до 19 тысяч", — сказал Байден.

В то же время на официальном сайте Белого дома текст выступления главы США приводится с исправлением: число "15" в нём зачёркнуто, а рядом в квадратных скобках указана цифра "5".