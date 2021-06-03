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Байден опять начудил, перепутав число прошедших с начала года месяцев

Американский лидер оговорился во время выступления 2 июня с речью, посвящённой борьбе с коронавирусом и вакцинации.

3 июня, 11:12

Джо Байден. Скриншот видео © Соцсети

Джо Байден опять начудил, перепутав во время речи число прошедших с начала года месяцев. Видео © Соцсети

Президент США Джо Байден снова оконфузился: на этот раз в своей речи 2 июня, посвящённой вакцинации и борьбе с коронавирусом, он перепутал число месяцев, прошедших с начала года. Видео с оговоркой американского лидера уже распространилось в социальных сетях.

"С 20 января, то есть примерно за 15 месяцев, среднее число суточных заражений коронавирусом снизилось с 184 до 19 тысяч", — сказал Байден.

Байден опять перепутал слова и отшутился — видео

Байден опять перепутал слова и отшутился — видео

В то же время на официальном сайте Белого дома текст выступления главы США приводится с исправлением: число "15" в нём зачёркнуто, а рядом в квадратных скобках указана цифра "5".

Байден случайно выругался, перепутав слова

Байден случайно выругался, перепутав слова

А ранее Лайф сообщал, что Байден в заявлении о России неправильно произнёс фамилию Путина. Это стало не единственной оговоркой. Американский лидер также едва не перепутал слово "эскалация" с "вакцинацией".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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