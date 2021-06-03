Военные США немного промахнулись во время учений и взяли штурмом завод оливкового масла
По словам представителя военных, никого из тех, кто участвовал в штурме, не наказали.
Во время военных учений Swift Response 21 173-я воздушно-десантная бригада солдат США должна была смоделировать захват и защиту "авиабазы" — выведенного из эксплуатации аэродрома в болгарской деревне Чешнегирово. В ходе операции военные вошли и очистили строение неподалёку, будучи уверенными, что оно — часть тренировочного комплекса. В итоге оказалось, что они по ошибке штурмовали частный завод по производству оборудования для обработки оливкового масла, на котором в тот момент были рабочие. Инцидент записали камеры наблюдения.
В пресс-релизе Армия США заявила, что во время случайного штурма солдаты не применяли оружие. Военные извинились перед компанией и пообещали внедрить "строгие процедуры, чтобы чётко отделять зоны учений и предотвратить подобные инциденты в будущем".
Инцидент произошёл 11 мая, но о нём стало известно ближе к концу месяца. Президент Болгарии Румен Радев ситуацией недоволен и уже потребовал провести полное расследование того, как и при каких обстоятельствах произошёл случайный штурм.
Недопустимо, чтобы жизни болгарских граждан подвергались опасности со стороны военных формирований, и не важно — болгарских или принадлежащих иностранной армии. Учения с нашими союзниками на территории Болгарии должны способствовать укреплению безопасности и доверия к коллективной обороне, а не накалять обстановку
По словам официального представителя американской армии в Европе полковника Джо Скрокка, ни один из солдат не был привлечён к дисциплинарной ответственности. Однако инцидент уже находится на стадии расследования.
Учения Swift Response 21 — это часть ежегодного многонационального учения стран НАТО, проводимого под руководством США DEFENDER Europe. Swift Response ("Быстрый ответ") проводят в Эстонии, Болгарии и Румынии с участием более 7000 военнослужащих из 11 стран. В ходе учений отрабатываются только воздушно-десантные операции, пишет Task And Purpose.
WOW-news
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