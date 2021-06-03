Военные США немного промахнулись во время учений и взяли штурмом завод оливкового масла

Во время военных учений Swift Response 21 173-я воздушно-десантная бригада солдат США должна была смоделировать захват и защиту "авиабазы" — выведенного из эксплуатации аэродрома в болгарской деревне Чешнегирово. В ходе операции военные вошли и очистили строение неподалёку, будучи уверенными, что оно — часть тренировочного комплекса. В итоге оказалось, что они по ошибке штурмовали частный завод по производству оборудования для обработки оливкового масла, на котором в тот момент были рабочие. Инцидент записали камеры наблюдения.

В пресс-релизе Армия США заявила, что во время случайного штурма солдаты не применяли оружие. Военные извинились перед компанией и пообещали внедрить "строгие процедуры, чтобы чётко отделять зоны учений и предотвратить подобные инциденты в будущем".

Инцидент произошёл 11 мая, но о нём стало известно ближе к концу месяца. Президент Болгарии Румен Радев ситуацией недоволен и уже потребовал провести полное расследование того, как и при каких обстоятельствах произошёл случайный штурм.