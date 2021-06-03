Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Военные США немного промахнулись во время учений и взяли штурмом завод оливкового масла

По словам представителя военных, никого из тех, кто участвовал в штурме, не наказали.

3 июня, 09:57

Кадры из видео © Twitter / dgaytandzhieva

Во время военных учений Swift Response 21 173-я воздушно-десантная бригада солдат США должна была смоделировать захват и защиту "авиабазы" — выведенного из эксплуатации аэродрома в болгарской деревне Чешнегирово. В ходе операции военные вошли и очистили строение неподалёку, будучи уверенными, что оно — часть тренировочного комплекса. В итоге оказалось, что они по ошибке штурмовали частный завод по производству оборудования для обработки оливкового масла, на котором в тот момент были рабочие. Инцидент записали камеры наблюдения.

Кадры из видео © Twitter / dgaytandzhieva

В пресс-релизе Армия США заявила, что во время случайного штурма солдаты не применяли оружие. Военные извинились перед компанией и пообещали внедрить "строгие процедуры, чтобы чётко отделять зоны учений и предотвратить подобные инциденты в будущем".

Инцидент произошёл 11 мая, но о нём стало известно ближе к концу месяца. Президент Болгарии Румен Радев ситуацией недоволен и уже потребовал провести полное расследование того, как и при каких обстоятельствах произошёл случайный штурм.

Недопустимо, чтобы жизни болгарских граждан подвергались опасности со стороны военных формирований, и не важно — болгарских или принадлежащих иностранной армии. Учения с нашими союзниками на территории Болгарии должны способствовать укреплению безопасности и доверия к коллективной обороне, а не накалять обстановку

Румен Радев

президент Болгарии

По словам официального представителя американской армии в Европе полковника Джо Скрокка, ни один из солдат не был привлечён к дисциплинарной ответственности. Однако инцидент уже находится на стадии расследования.

Кадры из видео © Twitter / dgaytandzhieva

Кадры из видео © Twitter / dgaytandzhieva

Учения Swift Response 21 — это часть ежегодного многонационального учения стран НАТО, проводимого под руководством США DEFENDER Europe. Swift Response ("Быстрый ответ") проводят в Эстонии, Болгарии и Румынии с участием более 7000 военнослужащих из 11 стран. В ходе учений отрабатываются только воздушно-десантные операции, пишет Task And Purpose.

15 забавных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха, ведь их сразу уволили

15 забавных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха, ведь их сразу уволили

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Ну всё, русские выиграли": Британцы не оценили ролик армии США про ЛГБТ-солдат

15 мая, 02:03

Глава Пентагона заявил о неуязвимости армии США с трансгендерами

1 июня, 06:15

Легенда порно сообщила о беременности, но фанатов беспокоит, кто же отец будущего ребёнка

сегодня в 07:47
Life

Песков: Обслуживавшие С-400 российские специалисты покидают Турцию в плановом порядке

сегодня в 10:58
Life

Песков назвал чудовищной ситуацией кражу денег у ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде

сегодня в 10:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1