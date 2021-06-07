ФСБ опубликовала видео задержания агента спецслужб Украины
В ходе допроса мужчина признал свою вину и назвал представителей СБУ, которых долгое время консультировал. Своими действиями он не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ.
ФСБ опубликовала видео задержания агента спецслужб Украины. Видео © ЦОС ФСБ РФ
ФСБ опубликовала видео задержания и выдворения из России агента спецслужб Украины Алексея Семеняки. На кадрах видно, что мужчину поймали в одном из обычных дворов. У него изъяли несколько электронных носителей информации, а также визитки сотрудников Службы безопасности Украины и национальной полиции страны.
В ходе допроса мужчина признал свою вину и назвал представителей СБУ, которых консультировал на протяжении долгого времени. Своими действиями Семеняка не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ. ФСБ также показала кадры, как агент украинских спецслужб в аэропорту садится на рейс из страны.
Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники СБУ предлагали агенту оказать содействие "в решении рабочих вопросов", конечная цель которых — нанесение ущерба РФ. Мужчине закрыт въезд на территорию России сроком на 25 лет.
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