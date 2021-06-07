НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ФСБ опубликовала видео задержания агента спецслужб Украины

В ходе допроса мужчина признал свою вину и назвал представителей СБУ, которых долгое время консультировал. Своими действиями он не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ.

7 июня, 07:54

ФСБ опубликовала видео задержания агента спецслужб Украины. Видео © ЦОС ФСБ РФ

ФСБ опубликовала видео задержания и выдворения из России агента спецслужб Украины Алексея Семеняки. На кадрах видно, что мужчину поймали в одном из обычных дворов. У него изъяли несколько электронных носителей информации, а также визитки сотрудников Службы безопасности Украины и национальной полиции страны.

В ходе допроса мужчина признал свою вину и назвал представителей СБУ, которых консультировал на протяжении долгого времени. Своими действиями Семеняка не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ. ФСБ также показала кадры, как агент украинских спецслужб в аэропорту садится на рейс из страны.

Аксёнов: ФСБ собрала данные о крымском бизнесе украинских чиновников

Аксёнов: ФСБ собрала данные о крымском бизнесе украинских чиновников

Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники СБУ предлагали агенту оказать содействие "в решении рабочих вопросов", конечная цель которых — нанесение ущерба РФ. Мужчине закрыт въезд на территорию России сроком на 25 лет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Аксёнов: ФСБ собрала данные о крымском бизнесе украинских чиновников

4 июня, 07:09

В Туве задержан водитель грузовика, который опрокинулся более чем с 20 пассажирами

5 июня, 15:36

Замедление работы Twitter стало поводом для иска к Роскомнадзору

сегодня в 15:24

В "Роскосмосе" заявили о невозможности единоличной работы США на МКС

сегодня в 15:28

Соглашение, которое никто не читал: почему выйти из Договора по открытому небу — хорошая идея

сегодня в 15:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1