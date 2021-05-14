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Транс-женщина ограбила банк, чтобы сделать себя ещё красивее, и загремела в тюрьму на 15 лет

39-летнюю трансгендерную женщину, называющую себя Айконик Фейс, приговорили к 15 годам тюрьмы за ограбление банка в Миссисипи, США. Она решилась на преступление, чтобы оплатить пластическую операцию.

14 мая, 13:39

Фото © Facebook / WVUE FOX 8 News

В 2019 году Айконик Фейс проникла в банк в Галфпорте и протянула кассирше записку, где говорилось, что у той есть одна минута, чтобы отдать деньги или умереть. Транс-женщине удалось украсть $4,8 тысячи (≈ 355 тысяч рублей по текущему курсу), которые она потратила на увеличение губ, скул и на уменьшение носа, отправившись в Мексику.

Фото © Facebook / WVUE FOX 8 News

Фото © Facebook / WVUE FOX 8 News

В 2021 году Айконик решила вернуться обратно в США. Она прилетела в аэропорт Хьюстона, но остаться незамеченной ей не удалось. Правоохранители выследили её благодаря телефону, которым она пользовалась ещё в день ограбления. Деваться преступнице было некуда. Она признала свою вину и теперь должна провести 15 лет в тюрьме.

Фото © Twitter / New York Post

Фото © Twitter / New York Post

Ранее Айконик Фейс была парнем по имени Джимми Льюис, пишет Daily Mail. В 2008 году, чтобы сделать хирургическую коррекцию пола, она украла из банков в Алабаме $10 тысяч (≈ 740 тысяч рублей по текущему курсу). Тогда она тоже угодила за решётку, но после освобождения не отказалась от идеи совершенствовать свою внешность за чужой счёт.

Ведущая выложила невинное фото из ванной, но умерла от стыда, когда фанаты указали ей на одну деталь

Ведущая выложила невинное фото из ванной, но умерла от стыда, когда фанаты указали ей на одну деталь

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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