Транс-женщина ограбила банк, чтобы сделать себя ещё красивее, и загремела в тюрьму на 15 лет

39-летнюю трансгендерную женщину, называющую себя Айконик Фейс, приговорили к 15 годам тюрьмы за ограбление банка в Миссисипи, США. Она решилась на преступление, чтобы оплатить пластическую операцию.