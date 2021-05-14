Транс-женщина ограбила банк, чтобы сделать себя ещё красивее, и загремела в тюрьму на 15 лет
39-летнюю трансгендерную женщину, называющую себя Айконик Фейс, приговорили к 15 годам тюрьмы за ограбление банка в Миссисипи, США. Она решилась на преступление, чтобы оплатить пластическую операцию.
В 2019 году Айконик Фейс проникла в банк в Галфпорте и протянула кассирше записку, где говорилось, что у той есть одна минута, чтобы отдать деньги или умереть. Транс-женщине удалось украсть $4,8 тысячи (≈ 355 тысяч рублей по текущему курсу), которые она потратила на увеличение губ, скул и на уменьшение носа, отправившись в Мексику.
В 2021 году Айконик решила вернуться обратно в США. Она прилетела в аэропорт Хьюстона, но остаться незамеченной ей не удалось. Правоохранители выследили её благодаря телефону, которым она пользовалась ещё в день ограбления. Деваться преступнице было некуда. Она признала свою вину и теперь должна провести 15 лет в тюрьме.
Фото © Twitter / New York Post
Ранее Айконик Фейс была парнем по имени Джимми Льюис, пишет Daily Mail. В 2008 году, чтобы сделать хирургическую коррекцию пола, она украла из банков в Алабаме $10 тысяч (≈ 740 тысяч рублей по текущему курсу). Тогда она тоже угодила за решётку, но после освобождения не отказалась от идеи совершенствовать свою внешность за чужой счёт.
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