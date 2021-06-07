Владелец "Уралхима" Мазепин заявил, что не финансировал телеграм-канал NEXTA
Ранее о спонсировании ресурса неким российским олигархом заявил белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Однако он не стал озвучивать фамилию бизнесмена.
Дмитрий Мазепин. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин
Владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин заявил, что не финансировал телеграм-канал NEXTA, признанный в Белоруссии экстремистским. Об этом он сказал журналистам.
"Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям "Уралкалий" и "Уралхим", в которых есть название Урал, но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал", — сказал Мазепин.
Напомним, ранее создатель скандально известного телеграм-канала Роман Протасевич, задержанный в конце мая в Минске, рассказал об источниках финансирования проекта. По его словам, на счёт редакции поступали крупные суммы от некоего российского олигарха. При этом Протасевич не стал озвучивать его фамилию. Кроме того, активист рассказал о несостоявшихся планах перевода NEXTA на российскую повестку и перечислил имена координаторов протестов в Белоруссии.
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