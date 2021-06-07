Владелец "Уралхима" Мазепин заявил, что не финансировал телеграм-канал NEXTA

Владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин заявил, что не финансировал телеграм-канал NEXTA, признанный в Белоруссии экстремистским. Об этом он сказал журналистам.

"Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям "Уралкалий" и "Уралхим", в которых есть название Урал, но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал", — сказал Мазепин.