Стало известно, сколько Бузова получит за роль в спектакле про Сталина

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова, которая сыграет в спектакле "Чудесный грузин" про молодого Иосифа Сталина, получит за эту роль почти полмиллиона рублей. Размер её гонорара раскрыт в контракте, опубликованном на портале госзакупок.

Согласно договору, общая сумма вознаграждения Бузовой составит 446 810 рублей. При этом чуть более 212 тысяч она получит за репетиции и 234 044 рубля — за выступление на сцене. Контракт предполагает, что телеведущая сыграет в спектакле дважды и за каждый выход получит по 117 тысяч рублей.