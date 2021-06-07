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Стало известно, сколько Бузова получит за роль в спектакле про Сталина

Половина гонорара артистке полагается за репетиции. Согласно контракту, она примет участие в двух показах.

7 июня, 01:00
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">buzova86</a></p>

Фото © Instagram / buzova86

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова, которая сыграет в спектакле "Чудесный грузин" про молодого Иосифа Сталина, получит за эту роль почти полмиллиона рублей. Размер её гонорара раскрыт в контракте, опубликованном на портале госзакупок.

Согласно договору, общая сумма вознаграждения Бузовой составит 446 810 рублей. При этом чуть более 212 тысяч она получит за репетиции и 234 044 рубля — за выступление на сцене. Контракт предполагает, что телеведущая сыграет в спектакле дважды и за каждый выход получит по 117 тысяч рублей.

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О том, что Бузова появится на сцене МХАТа имени Горького, звезда сообщила сама в соцсетях. По её словам, в постановке "Чудесный грузин" она будет "играть и петь". Как уточняется на сайте театра, данный спектакль поднимет "острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя". Авторы обещают, что зрителей ждёт взрывоопасная смесь экшена и детектива с фигурой юного Сталина в самом центре всех хитросплетений сюжета.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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