НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Что осталось за кадром: 10 фото со съёмочной площадки Marvel, которые удивят даже истинных фанатов

Marvel подарила фанатам возможность, когда захочется, провести несколько часов в сказочных мирах киновселенной. Но то, что происходило на съёмках шедевров, может оказаться ещё интереснее, чем очередной блокбастер. В подборке ниже — 10 классных кадров, которые никогда не покажут в кинотеатрах.

6 июня, 12:00

Фото © Twitter / ChrisEvans, Instagram / taikawaititi

"С днём рождения, Бенедикт, ты андроид. Вот тебе меняют батарейки"

Съёмки "Доктора Стрэнджа", 2016 год

Фото © Instagram / taikawaititi

Фото © Instagram / taikawaititi

"Война бесконечности войной бесконечности, а обед по расписанию".

Съёмки фильма "Мстители: Финал", 2019 год

Фото © Instagram / zoesaldana

Фото © Instagram / zoesaldana

Съёмки фильма "Мстители: Война бесконечности", 2018 год

Фото © Reddit / Sleeeepy_Hollow

Фото © Reddit / Sleeeepy_Hollow

Съёмки "Мстителей", 2012 год

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

На Майкла Б. Джордана наносят макияж во время съёмок "Чёрной пантеры", 2018 год

Фото © Reddit / dramatic_tempo

Фото © Reddit / dramatic_tempo

Съёмки фильма "Железный человек 3", 2013 год

Фото © Instagram / robertdowneyjr

Фото © Instagram / robertdowneyjr

"Почти на месте".

Съёмки фильма "Мстители: Финал", 2019 год

Фото © Twitter / ChrisEvans

Фото © Twitter / ChrisEvans

"Помните, когда это было в моде?! Вот ещё один фрагмент из того эпического обеда..."

Съёмки фильма "Мстители: Война бесконечности", 2018 год

Фото © Instagram / robertdowneyjr

Фото © Instagram / robertdowneyjr

Зои Салдана с двумя дублёрами, которые примеряют маски Гаморы на съёмках второй части "Стражей Галактики" 2017 года

Фото © Reddit / Str33twise84

Фото © Reddit / Str33twise84

Съёмки фильма "Мстители: Война бесконечности", 2018 год

Фото © Reddit / Naweezy

Фото © Reddit / Naweezy

Кадры в подборке — лишь крошечная часть от того, что успели наснимать актёры за годы съёмки в киновселенной. Ещё больше — в материале Bored Panda.

15 кадров со съёмочной площадки, когда вся нереальная красота оказалась всего лишь хромакеем

15 кадров со съёмочной площадки, когда вся нереальная красота оказалась всего лишь хромакеем

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Для одного из героев "Стражей Галактики" третья часть может стать последней

9 мая, 04:58

10 случаев, когда топовым голливудским актёрам платили сущие копейки, начиная от $3 за фильм

вчера в 07:00

Солистка Little Big снялась в белом белье, не заметив, что вода сделала его полностью прозрачным

сегодня в 11:44

УЕФА не будет менять сетку Евро-2020, если Украине выпадет играть в Санкт-Петербурге

сегодня в 14:06

Пьяный член Общественной палаты Домодедова подрался с инспекторами ДПС, "защищая" друга

сегодня в 14:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1