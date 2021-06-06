"С днём рождения, Бенедикт, ты андроид. Вот тебе меняют батарейки"

Съёмки "Доктора Стрэнджа", 2016 год

Фото © Instagram / taikawaititi

"Война бесконечности войной бесконечности, а обед по расписанию".

Съёмки фильма "Мстители: Финал", 2019 год

Фото © Instagram / zoesaldana

Съёмки фильма "Мстители: Война бесконечности", 2018 год

Фото © Reddit / Sleeeepy_Hollow

Съёмки "Мстителей", 2012 год

Фото © Reddit / Moviesinthemaking

На Майкла Б. Джордана наносят макияж во время съёмок "Чёрной пантеры", 2018 год

Фото © Reddit / dramatic_tempo

Съёмки фильма "Железный человек — 3", 2013 год

Фото © Instagram / robertdowneyjr

"Почти на месте".

Съёмки фильма "Мстители: Финал", 2019 год

Фото © Twitter / ChrisEvans

"Помните, когда это было в моде?! Вот ещё один фрагмент из того эпического обеда..."

Съёмки фильма "Мстители: Война бесконечности", 2018 год

Фото © Instagram / robertdowneyjr

Зои Салдана с двумя дублёрами, которые примеряют маски Гаморы на съёмках второй части "Стражей Галактики" 2017 года

Фото © Reddit / Str33twise84

Съёмки фильма "Мстители: Война бесконечности", 2018 год

Фото © Reddit / Naweezy

Кадры в подборке — лишь крошечная часть от того, что успели наснимать актёры за годы съёмки в киновселенной. Ещё больше — в материале Bored Panda.