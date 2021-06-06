Что осталось за кадром: 10 фото со съёмочной площадки Marvel, которые удивят даже истинных фанатов
Marvel подарила фанатам возможность, когда захочется, провести несколько часов в сказочных мирах киновселенной. Но то, что происходило на съёмках шедевров, может оказаться ещё интереснее, чем очередной блокбастер. В подборке ниже — 10 классных кадров, которые никогда не покажут в кинотеатрах.
Фото © Twitter / ChrisEvans, Instagram / taikawaititi
"С днём рождения, Бенедикт, ты андроид. Вот тебе меняют батарейки"
Съёмки "Доктора Стрэнджа", 2016 год
Фото © Instagram / taikawaititi
"Война бесконечности войной бесконечности, а обед по расписанию".
Съёмки фильма "Мстители: Финал", 2019 год
Фото © Instagram / zoesaldana
Съёмки фильма "Мстители: Война бесконечности", 2018 год
Фото © Reddit / Sleeeepy_Hollow
Съёмки "Мстителей", 2012 год
Фото © Reddit / Moviesinthemaking
На Майкла Б. Джордана наносят макияж во время съёмок "Чёрной пантеры", 2018 год
Фото © Reddit / dramatic_tempo
Съёмки фильма "Железный человек — 3", 2013 год
"Почти на месте".
Съёмки фильма "Мстители: Финал", 2019 год
Фото © Twitter / ChrisEvans
"Помните, когда это было в моде?! Вот ещё один фрагмент из того эпического обеда..."
Съёмки фильма "Мстители: Война бесконечности", 2018 год
Зои Салдана с двумя дублёрами, которые примеряют маски Гаморы на съёмках второй части "Стражей Галактики" 2017 года
Фото © Reddit / Str33twise84
Съёмки фильма "Мстители: Война бесконечности", 2018 год
Фото © Reddit / Naweezy
Кадры в подборке — лишь крошечная часть от того, что успели наснимать актёры за годы съёмки в киновселенной. Ещё больше — в материале Bored Panda.
WOW-news
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