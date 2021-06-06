Депутат пришла на заседание парламента, но её тут же выгнали коллеги, увидев, какие на ней брюки
На официальных мероприятиях кого-то могут возмутить глубокие декольте и короткие юбки. Однако это ещё не всё, за что женщины подвергаются осуждению.
Депутат Кондестер Сичвале пришла на заседание парламента Танзании в жёлтой блузке с небольшим вырезом, чёрных брюках и туфлях и собрала волосы в пучок. И если у обычного человека её образ вряд ли вызовет вопросы, то коллеги женщины оказались не столь лояльны.
Однопартиец Кондестер Хусейн Амар обратился к спикеру, заявив, что в зале присутствует человек, который одет нескромно. А после указал на женщину, отметив, что она носит слишком узкие брюки, да ещё и солнечные очки, и сослался на правила дресс-кода для депутатов. После этого Сичвале попросили удалиться, пишет Daily Mail.
Идите оденьтесь подобающе, а потом присоединитесь к нам снова
Однако с подобной придиркой согласились не все. Группа женщин-депутатов назвала изгнание Кондестер несправедливым, отметив, что с её одеждой всё было в порядке. К тому же у Сичвале были не солнечные очки, а очки с фотохромными линзами. В Сети после инцидента тоже поднялось возмущение, и мужчинам-политикам посоветовали сосредоточиться на их прямых обязанностях.
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