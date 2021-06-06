Депутат пришла на заседание парламента, но её тут же выгнали коллеги, увидев, какие на ней брюки

На официальных мероприятиях кого-то могут возмутить глубокие декольте и короткие юбки. Однако это ещё не всё, за что женщины подвергаются осуждению.