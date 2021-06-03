Модель снялась в незаметном бикини, доказав, что даже в 56 лет она остаётся мечтой молодых парней

Для американской супермодели Паулины Поризковой возраст — всего лишь цифра. В апреле красавица отметила 56 лет, но это никак не повлияло на её любовь к откровенным фотосессиям.