Модель снялась в незаметном бикини, доказав, что даже в 56 лет она остаётся мечтой молодых парней
Для американской супермодели Паулины Поризковой возраст — всего лишь цифра. В апреле красавица отметила 56 лет, но это никак не повлияло на её любовь к откровенным фотосессиям.
Паулина поделилась в "Инстаграме" ярким кадром из Мексики, где позировала в крошечном бикини, которое с трудом можно было разглядеть на её загорелом стройном теле. Модель сделала кадр издалека, и ничто в её внешности не выдавало, что она разменяла шестой десяток.
В подписи американка заявила, что купальнику уже пять лет, но только сейчас он стал её фаворитом. "Вот почему я храню всю свою одежду: она всегда мне больше нравится спустя несколько лет, когда уже вышла из моды", — отметила Паулина.
У подписчиков откровенный снимок вызвал сильные эмоции. Они с восхищением писали, что Паулина прекрасно выглядит и мотивирует заниматься спортом даже молодых. А некоторые поклонники отбросили все условности и продолжают называть 56-летнюю модель девушкой — такой, о которой можно только мечтать.
Боже, у тебя потрясающее тело
Такая красивая, такая сексуальная и такая горячая❤️
Девушка моей мечты
Эта женщина продолжает поднимать планку! Думаю, мне нужно чаще отрывать свою пятую точку от дивана
Однако сердце Паулины, которая в 2017 году рассталась с лидером группы The Cars Риком Окасеком, снова несвободно. В апреле на церемонии "Оскар" она обнародовала свои отношения с американским режиссёром и сценаристом Аароном Соркиным, пишет Daily Mail. На знаменитой кинопремии состоялось второе свидание пары. Модель призналась, что её новый избранник, который ранее удостоился "Оскара" за лучший адаптированный сценарий к фильму "Социальная сеть", великолепно целуется.
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