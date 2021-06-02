Тени прошлого: Кем стали неудачники первого сезона "Дома-2"

Евгений Абузяров

Этот 200-килограммовый парень с красными волосами продержался на проекте всего 11 дней, но его ещё очень долго узнавали на улицах Санкт-Петербурга. После проекта он пытался стать телеведущим, но не получилось. Тогда он занялся съёмками корпоративных видеороликов и даже добился в этой нише неплохих результатов. Свою любовь он встретил лишь через три года после "Дома-2". Сейчас пара воспитывает двоих детей, но счастье пришло не сразу. У Абузярова начались проблемы со здоровьем из-за ожирения. Тогда он решился на операцию, и сейчас его не узнать. Более того, из рекламного бизнеса он перешёл на государственную службу и теперь является директором информационного центра Росавтодора.

Станислав и Оскар Каримовы

Станислав встретил свою истинную любовь через десять лет после "Дома-2". Сам он занимается видеопродакшеном и рекламой. Живёт в Чебоксарах. Вместе с женой они владеют магазином и клубом. Воспитывают дочь Уму. Брат-близнец Стаса — Оскар Каримов — оказался менее удачлив в личной жизни. На проекте он сумел покорить Ксению Бородину, но по окончании первого сезона они расстались. Сейчас он живёт в гражданском браке с девушкой, которую встретил более десяти лет назад. Детей пока нет. Вместе с братом они периодически выступают на мероприятиях в качестве диджеев. Оскар также помогает родственнику в бизнесе.

Александр Нелидов и Наталья Павлова

https://www.instagram.com/avnelidov/

Нелидов запомнился зрителям как доморощенный психолог. Он увлекался тренингами и занимается этим до сих пор. А на телестройке он обтачивал свои навыки. Впрочем, сперва у него ничего не получалось — Бузова отказала ему. Но согласилась другая участница — Наталья Павлова. Они сыграли свадьбу через год после начала проекта, но ничего не вышло. Сейчас у каждого из них другая семья, есть дети. "Дом-2" для них не стал местом для рывка карьеры, но какую-то роль в профессиональном плане всё-таки сыграл. Александр сейчас ведёт тренинги по психологии, а Наталья пытается стать видеоблогером.

Мария Петровская