Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Тени прошлого: Кем стали неудачники первого сезона "Дома-2"

Бузова, Водонаева, Беркова не смогли построить любовь ни на площадке "Дома-2", ни за её пределами. У менее известных участников первого состава — Николаевой (Солнце), Абрикосова, Меньщикова и Третьякова — тоже не сложилось. Но были и другие "выпускники" первого сезона телестройки, о которых все забыли.

2 июня, 21:40
<p>Коллаж LIFE. Фото © <a href="https://dom2.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дом-2</a></p>

Коллаж LIFE. Фото © Дом-2

Евгений Абузяров

Фото © instagram/abuzyarov

Фото © instagram/abuzyarov

Этот 200-килограммовый парень с красными волосами продержался на проекте всего 11 дней, но его ещё очень долго узнавали на улицах Санкт-Петербурга. После проекта он пытался стать телеведущим, но не получилось. Тогда он занялся съёмками корпоративных видеороликов и даже добился в этой нише неплохих результатов. Свою любовь он встретил лишь через три года после "Дома-2". Сейчас пара воспитывает двоих детей, но счастье пришло не сразу. У Абузярова начались проблемы со здоровьем из-за ожирения. Тогда он решился на операцию, и сейчас его не узнать. Более того, из рекламного бизнеса он перешёл на государственную службу и теперь является директором информационного центра Росавтодора.

Дай им Бог здоровья: Как себя чувствуют наши любимые актёры, которым уже за 80

Дай им Бог здоровья: Как себя чувствуют наши любимые актёры, которым уже за 80

Станислав и Оскар Каримовы

Фото © instagram/karimovbrothers

Фото © instagram/karimovbrothers

Станислав встретил свою истинную любовь через десять лет после "Дома-2". Сам он занимается видеопродакшеном и рекламой. Живёт в Чебоксарах. Вместе с женой они владеют магазином и клубом. Воспитывают дочь Уму. Брат-близнец Стаса — Оскар Каримов — оказался менее удачлив в личной жизни. На проекте он сумел покорить Ксению Бородину, но по окончании первого сезона они расстались. Сейчас он живёт в гражданском браке с девушкой, которую встретил более десяти лет назад. Детей пока нет. Вместе с братом они периодически выступают на мероприятиях в качестве диджеев. Оскар также помогает родственнику в бизнесе.

Александр Нелидов и Наталья Павлова

https://www.instagram.com/avnelidov/

https://www.instagram.com/avnelidov/

Нелидов запомнился зрителям как доморощенный психолог. Он увлекался тренингами и занимается этим до сих пор. А на телестройке он обтачивал свои навыки. Впрочем, сперва у него ничего не получалось — Бузова отказала ему. Но согласилась другая участница — Наталья Павлова. Они сыграли свадьбу через год после начала проекта, но ничего не вышло. Сейчас у каждого из них другая семья, есть дети. "Дом-2" для них не стал местом для рывка карьеры, но какую-то роль в профессиональном плане всё-таки сыграл. Александр сейчас ведёт тренинги по психологии, а Наталья пытается стать видеоблогером.

Мария Петровская

Фото © instagram/maria.hair.hair

Фото © instagram/maria.hair.hair

Марии не удалось построить серьёзные отношения на "Доме-2", хотя она продержалась в проекте почти год. После телестройки она осталась в Москве и устроилась продавцом-консультантом в салон связи. Позже ей всё-таки удалось найти средства, чтобы заняться любимым делом. Она открыла салон красоты. В личной жизни у неё нет стабильности. Детей тоже. Это странно, потому что её называют чуть ли не самым искренним и непосредственным участником "Дома-2" за всю его историю.

Как сложилась жизнь самой популярной участницы шоу "Ты супер!", которую хотела убить родная мать

Как сложилась жизнь самой популярной участницы шоу "Ты супер!", которую хотела убить родная мать

Авторы
Василий Климов
Василий Климов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"У меня больше не будет мужа": Ида Галич откровенно рассказала о личном после развода

сегодня в 05:07

"Они меня кинули!": Стас Барецкий подаст в суд на руководство "Дома-2"

вчера в 19:07

Затолкала палочку "по самый локоть": Заболевшая Боня в прямом эфире сделала тест на ковид

сегодня в 19:48

Космодром на грани смерти: Илон Маск может окончательно "добить" российский "Морской старт"

сегодня в 21:40

Досталось почти как Трампу: Twitter заблокировал аккаунт президента Нигерии

сегодня в 22:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1