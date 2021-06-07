Обвинённый в сливе интимного видео с учительницей школьник уезжает из новосибирского села из-за травли

Весной этого года в сельской школе в Татарском районе Новосибирской области разгорелся скандал из-за того, что среди учеников разошлось откровенное видео со стриптизом преподавательницы английского и немецкого языков. Тогда 32-летняя учительница заявила, что её страницу в соцсети якобы взломал девятиклассник, а интимный ролик изначально предназначался для её бойфренда. Однако позднее выяснилось, что женщина сама отправила видео школьнику, и после этого началась травля мальчика. В связи с этим его семья приняла решение покинуть родное село. Об этом сообщает kp.ru.

"У них был роман: он ей даже запрещал в соцсетях с другими парнями общаться. Взрослые про это не знали, а вот дети были в курсе этих отношений, и, когда это видео всплыло, обо всём рассказали", — пояснил коллега учительницы.

Как отмечает издание, после этой истории педагог старалась не попадаться на глаза самому подростку и его родным, а потом даже уехала из села. Теперь сделать то же самое собирается и семья затравленного девятиклассника.

"Со мной никто в селе не разговаривает, а над сыном в школе постоянно подшучивали. Мы раньше не уезжали только потому, что ему надо было учебный год закончить. Сейчас он все экзамены сдал, и мы переедем в райцентр — Татарск", — поделилась с изданием мама школьника.

Что же касается возбуждённого против преподавательницы уголовного дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, то, по словам матери подростка, пока всё застыло на мёртвой точке.

"Следователь нам сказал, что какие-то дальнейшие решения примут в июне, поэтому пока ждём. Перед нами учительница так и не извинилась, но этого уже и не надо", — добавила женщина.