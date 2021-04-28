"Объяснял, что так её любит": Страшная правда от матери из Сибири, чью дочь 3 года развращал отчим
Чудовищная история произошла в одном из сёл в Называевском районе Омской области. Там жила благополучная на вид семья. 27-летняя начальница почтового отделения Катя (имя изменено) воспитывала с 38-летним мужем Амиром (имя изменено) двоих детей, не зная, что её супруг — настоящий монстр.
Катя и Амир были знакомы с самого детства. А когда она вместе с дочкой от другого избранника вернулась в село, мужчина стал ухаживать за девушкой, и та спустя время сдалась. У пары родился совместный сын, влюблённые узаконили отношения. Амир даже настоял, чтобы стать по документам отцом и для маленькой Маши (имя изменено).
У нас обоих благополучные семьи, все между собой общались, мы соседи. Я уезжала на какое-то время в Ханты-Мансийск. Там жила с мужчиной, родила от него дочь. Но не сложилось, вернулась с ребёнком домой. Амир меня старше на 11 лет, я сначала даже не воспринимала его всерьёз. Но он меня долго добивался. В итоге начали жить вместе. Меня в нём привлекало, что он надёжный, положительный, совсем не пьёт. Прилично зарабатывал — ездил по стройкам на вахты. Вёз все деньги в дом, старался для семьи
Но однажды вскрылась жуткая правда. Оказалось, что мужчина три года развращал Машу. Ей было всего восемь, когда педофил принудил её к интимной связи. А Катя узнала о том, что происходит, только когда он прислал дочке видео, "явно не предназначенное для ребёнка". И тогда запуганная извергом девочка рассказала всё.
Он объяснял Маше, что это он её так любит. А когда дочь спрашивала, почему мама её так не любит, угрожал ремнём, если она мне расскажет. Она мне потом сказала, что сначала сильно боялась, а потом делала всё, что он заставлял, по инерции
На тот момент супруги прожили вместе семь лет, рассказала Катя kp.ru. По её словам, мужчина всегда был жестоким, но девушка и подумать не могла, на что ещё он способен.
Я семь лет прожила с человеком, не зная о нём, как выяснилось, ничего. Ни я, ни его родители не знали, какой он зверь. Для них это тоже тяжёлое потрясение. Амир всегда был жестоким: бил и меня, и детей. Я просто знала, что дочь его боится. Но не понимала почему. Думала, что он такой человек суровый, не слишком ласковый, потому что он другой национальности. Думала, может, у казахов такой менталитет. Хотя он даже к своим родителям так же относится. Он младший из пяти детей, но всегда всех строил
Сначала Катя не решалась обращаться в полицию, боясь огласки. Она попыталась выгнать мужа-насильника, но тот отказывался уходить. Тогда рассказать правду правоохранителям всё же пришлось, и педофила приговорили к 15 годам колонии. Но жизнь девушки и детей уже не будет прежней. Ей придётся переехать туда, где её страшную историю не знают и не смогут лишний раз травмировать дочку. Также Катя считает, что насильнику вынесли слишком мягкий приговор. Она боится, что, оказавшись на свободе, монстр снова причинит вред ей и детям.
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