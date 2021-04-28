"Объяснял, что так её любит": Страшная правда от матери из Сибири, чью дочь 3 года развращал отчим

Я семь лет прожила с человеком, не зная о нём, как выяснилось, ничего. Ни я, ни его родители не знали, какой он зверь. Для них это тоже тяжёлое потрясение. Амир всегда был жестоким: бил и меня, и детей. Я просто знала, что дочь его боится. Но не понимала почему. Думала, что он такой человек суровый, не слишком ласковый, потому что он другой национальности. Думала, может, у казахов такой менталитет. Хотя он даже к своим родителям так же относится. Он младший из пяти детей, но всегда всех строил

Катя