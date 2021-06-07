Зеленский призвал сделать Чернобыль мощным магнитом для притяжения туристов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма. Об этом он сказал в ходе форума "Украина 30. Экология".

"Он должен стать мощным магнитом как для туризма Украины, так и всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения", — сказал лидер Незалежной.

Зеленский подчеркнул, что по его инициативе начат процесс ревитализации Чернобыльской зоны отчуждения, а также утверждена программа её развития на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории и промоушен Чернобыля — как внутренний, так и международный.