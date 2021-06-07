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Зеленский призвал сделать Чернобыль мощным магнитом для притяжения туристов

Глава Украины отметил, что уже начат процесс ревитализации зоны отчуждения, а также утверждена программа её развития на три года.

7 июня, 08:48
<p>Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма. Об этом он сказал в ходе форума "Украина 30. Экология".

"Он должен стать мощным магнитом как для туризма Украины, так и всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения", — сказал лидер Незалежной.

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Зеленский подчеркнул, что по его инициативе начат процесс ревитализации Чернобыльской зоны отчуждения, а также утверждена программа её развития на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории и промоушен Чернобыля — как внутренний, так и международный.

Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский отчаянно попросил принять Украину в НАТО. Если альянс хочет видеть Незалежную в своих рядах, то нет смысла смотреть в бинокль в какое-то далёкое будущее, полагает глава государства.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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