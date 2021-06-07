Желание президента Украины встретиться с Джо Байденом обусловлено тем, что Владимир Зеленский стремится напомнить главе США о важности Украины. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

"Мы понимаем, что Зеленский хочет встретиться не в любом месте планеты, а в Европе, и понятно, что Зеленский хочет успеть встретиться до того, как тот (Джо Байден. — Прим. Лайфа) поговорит с Путиным, потому что у него есть подозрения, что тема Украины будет не самой важной и не самой главной. Поэтому Зеленский просто хочет напомнить о своём существовании, о важности Украины", — отмечает политолог.

По мнению Шатрова, вероятность встречи есть. Она зависит от того, насколько в планы Байдена входит демонстрация Владимиру Путину уровня будущих отношений США с Украиной.

"Надо ли это сейчас Байдену, не очень понятно. Мне кажется, Украина не является важной в повестке США. Пока какой-то яркой позиции по Украине США не представили, и это немножко удивляет", — добавил эксперт.