"Просто хочет напомнить о своём существовании": Политолог оценил готовность Зеленского встретиться с Байденом в любом месте планеты
При этом эксперт считает, что тема Украины не является важной в повестке Вашингтона, и пока какой-то яркой позиции по ней США не представили.
Фото © ТАСС / Яковлева Ирина
Желание президента Украины встретиться с Джо Байденом обусловлено тем, что Владимир Зеленский стремится напомнить главе США о важности Украины. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"Мы понимаем, что Зеленский хочет встретиться не в любом месте планеты, а в Европе, и понятно, что Зеленский хочет успеть встретиться до того, как тот (Джо Байден. — Прим. Лайфа) поговорит с Путиным, потому что у него есть подозрения, что тема Украины будет не самой важной и не самой главной. Поэтому Зеленский просто хочет напомнить о своём существовании, о важности Украины", — отмечает политолог.
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По мнению Шатрова, вероятность встречи есть. Она зависит от того, насколько в планы Байдена входит демонстрация Владимиру Путину уровня будущих отношений США с Украиной.
"Надо ли это сейчас Байдену, не очень понятно. Мне кажется, Украина не является важной в повестке США. Пока какой-то яркой позиции по Украине США не представили, и это немножко удивляет", — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом до саммита главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным, который намечен на 16 июня. При этом лидер Незалежной осознаёт, что из-за графика президента Штатов этого может не случиться.
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