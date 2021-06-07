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За сутки в России выявили 9429 случаев коронавируса

Таким образом, всего с начала эпидемии ковида в стране выявлено 5 135 866 заболевших.

7 июня, 08:39

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

За сутки в России выявили 9429 новых случаев коронавируса, умерло 330 пациентов, а полностью выздоровело 6756. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.


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Больше всего выявленных случаев в Москве (+3266 за сутки), Петербурге (+854), Подмосковье (+787), Нижегородской (+158) и Ростовской областях (+156). Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего выздоровевших за сутки в Москве (+1568), Петербурге (+889), Подмосковье (+636), Ростовской (+304) и Саратовской (+153) областях. В остальных регионах ситуация выглядит так:

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии ковида в России выявлено 5 135 866 случаев заболевания в 85 регионах. За весь период умерло 124 117 пациентов, выздоровело — 4 743 202.

А ранее медики рассказали, что последствия CoViD-19 у перенёсших коронавирусную инфекцию индивидуальны. Но есть те, которые встречаются у каждого десятого переболевшего.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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