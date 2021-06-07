За сутки в России выявили 9429 случаев коронавируса
Таким образом, всего с начала эпидемии ковида в стране выявлено 5 135 866 заболевших.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
За сутки в России выявили 9429 новых случаев коронавируса, умерло 330 пациентов, а полностью выздоровело 6756. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Больше всего выявленных случаев в Москве (+3266 за сутки), Петербурге (+854), Подмосковье (+787), Нижегородской (+158) и Ростовской областях (+156). Ситуация в других регионах выглядит так:
Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Больше всего выздоровевших за сутки в Москве (+1568), Петербурге (+889), Подмосковье (+636), Ростовской (+304) и Саратовской (+153) областях. В остальных регионах ситуация выглядит так:
Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Таким образом, всего с начала эпидемии ковида в России выявлено 5 135 866 случаев заболевания в 85 регионах. За весь период умерло 124 117 пациентов, выздоровело — 4 743 202.
А ранее медики рассказали, что последствия CoViD-19 у перенёсших коронавирусную инфекцию индивидуальны. Но есть те, которые встречаются у каждого десятого переболевшего.
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