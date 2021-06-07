"Позор для театра": Кинокритик назвал роль проститутки в спектакле про Сталина привычной для Бузовой
Давид Шнейдеров считает, что МХАТ имени Горького привлекает поп-диву в проект, чтобы замять скандал с "изгнанием" Татьяны Дорониной и судебные процессы, которые сейчас идут вокруг театра.
Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович
Кинокритик, теле- и радиоведущий, режиссёр Давид Шнейдеров крайне возмущён тем, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова скоро появится на сцене МХАТа имени Горького. По его словам, участие поп-дивы в спектакле, посвящённом молодости советского генсека Иосифа Сталина, является громким пиар-проектом, который нужен для того, чтобы затмить скандалы вокруг театра.
"Станиславский и Немирович-Данченко перевернулись в гробах, потому что это позор для художественного театра. Насколько я понимаю, она (Ольга Бузова. — Прим. Лайфа) играет в этом спектакле привычную для себя роль проститутки. Конечно, она не берёт за это деньги, она деньги берёт с поклонников", — сказал кинокритик в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Шнейдеров считает, что МХАТ имени Горького таким образом пытается замять скандал с "изгнанием" Татьяны Дорониной и судебные процессы, которые сейчас идут вокруг театра. По словам кинокритика, у настоящих ценителей театра, вероятно, не появится желание посетить спектакль с участием Бузовой.
О том, что Бузова появится на сцене МХАТа имени Горького, звезда сообщила сама в соцсетях. По её словам, в постановке "Чудесный грузин" она будет "играть и петь". Как уточняется на сайте театра, данный спектакль поднимет "острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя". Авторы обещают, что зрителей ждёт взрывоопасная смесь экшена и детектива с фигурой юного Сталина в самом центре всех хитросплетений сюжета.
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