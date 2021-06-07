Кинокритик, теле- и радиоведущий, режиссёр Давид Шнейдеров крайне возмущён тем, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова скоро появится на сцене МХАТа имени Горького. По его словам, участие поп-дивы в спектакле, посвящённом молодости советского генсека Иосифа Сталина, является громким пиар-проектом, который нужен для того, чтобы затмить скандалы вокруг театра.

"Станиславский и Немирович-Данченко перевернулись в гробах, потому что это позор для художественного театра. Насколько я понимаю, она (Ольга Бузова. — Прим. Лайфа) играет в этом спектакле привычную для себя роль проститутки. Конечно, она не берёт за это деньги, она деньги берёт с поклонников", — сказал кинокритик в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Шнейдеров считает, что МХАТ имени Горького таким образом пытается замять скандал с "изгнанием" Татьяны Дорониной и судебные процессы, которые сейчас идут вокруг театра. По словам кинокритика, у настоящих ценителей театра, вероятно, не появится желание посетить спектакль с участием Бузовой.