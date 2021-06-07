"Проваливаемся по шею в сугробы!": В Красноярском крае природный парк завалило летним снегом
Очевидцы отметили, что в это время года в регионе обычно не наблюдается такого явления.
Под Красноярским краем снег выпал на территории природного парка. Видео © Соцсети
На территории природного парка Ергаки, расположенного на юге Красноярского края, выпал снег. Об этом сообщили местные проводники в "Инстаграме".
"Начало летнего сезона в Ергаках! В прошлом году уже в середине мая мы загорали, а сегодня проваливаемся по шею в сугробы! Глубина сугробов в районе 1,2 метра. Надеемся, что следующая тёплая неделя в Ергаках растопит этот снег", — отмечается в посте.
По словам очевидцев, снег на территории парка является крайне редким явлением в это время года. На момент выпадения осадков там уже было разбито несколько палаток, путешественники оказались буквально в снежном плену.
Напомним, что 1 мая снежный шторм оставил без электричества часть жителей Южно-Сахалинска. Снег засыпал дороги, нарушив транспортную сеть города, а сильный ветер обрушил деревья и повредил линии электропередачи, в результате чего около девяти тысяч потребителей электричества остались без света.
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