Под Красноярским краем снег выпал на территории природного парка. Видео © Соцсети

На территории природного парка Ергаки, расположенного на юге Красноярского края, выпал снег. Об этом сообщили местные проводники в "Инстаграме".

"Начало летнего сезона в Ергаках! В прошлом году уже в середине мая мы загорали, а сегодня проваливаемся по шею в сугробы! Глубина сугробов в районе 1,2 метра. Надеемся, что следующая тёплая неделя в Ергаках растопит этот снег", — отмечается в посте.

По словам очевидцев, снег на территории парка является крайне редким явлением в это время года. На момент выпадения осадков там уже было разбито несколько палаток, путешественники оказались буквально в снежном плену.