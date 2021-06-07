Заслуженный учитель РФ раскритиковал обвинения отстающих школьников в бедности России

Причин бедности в стране очень много, сводить всё к отставанию учеников от школьной программы неправильно. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург.

"Причин очень много, и они имеют политический, экономический и социальный характер. Это большой разговор, и сводить всё к школьной программе — я с этим не согласен. Очень много детей с проблемами в развитии, и ими нужно заниматься, для этого и вырабатываются профессиональные стандарты педагога. Должны учитываться и физические, и психические особенности детей", — отметил Ямбург.

Он подчеркнул, что нет прямой связи между неуспеваемостью в школе и неуспешностью в жизни. Часто троечники и двоечники добиваются высоких результатов, так как это люди с нестандартным мышлением, которые просто не вписываются в программу обучения. И таких людей очень много.

Ранее СМИ сообщали, что одной из причин бедности в России является большое количество отстающих детей, которые выпускаются из школ в состоянии образовательной неуспешности, которая трансформируется в неуспешность экономическую. В результате государству приходится содержать этих людей, заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.