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Заслуженный учитель РФ раскритиковал обвинения отстающих школьников в бедности России

Эксперт подчеркнул, что большое количество великих людей получали плохие оценки в школе, так как просто имели нестандартное мышление. Однако это не помешало им добиться высоких результатов.

7 июня, 09:31
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Причин бедности в стране очень много, сводить всё к отставанию учеников от школьной программы неправильно. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург.

"Причин очень много, и они имеют политический, экономический и социальный характер. Это большой разговор, и сводить всё к школьной программе — я с этим не согласен. Очень много детей с проблемами в развитии, и ими нужно заниматься, для этого и вырабатываются профессиональные стандарты педагога. Должны учитываться и физические, и психические особенности детей", — отметил Ямбург.

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Он подчеркнул, что нет прямой связи между неуспеваемостью в школе и неуспешностью в жизни. Часто троечники и двоечники добиваются высоких результатов, так как это люди с нестандартным мышлением, которые просто не вписываются в программу обучения. И таких людей очень много.

Ранее СМИ сообщали, что одной из причин бедности в России является большое количество отстающих детей, которые выпускаются из школ в состоянии образовательной неуспешности, которая трансформируется в неуспешность экономическую. В результате государству приходится содержать этих людей, заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Лайф рассказывал, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин объяснил, как победить бедность в России за три-четыре года. При этом он заметил, что социальные реформы в стране следует проводить без революций, в том числе с учётом сохранения определённой стабильности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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