Новорождённая дочь Меган Маркл и принца Гарри не станет "объединителем" британской королевской семьи, но девочка принесёт много радости своим родителям. Так считает нумеролог Евгения Белова, которая для Лайфа "просчитала" судьбу маленькой Лилибет.

"По моему мнению, девочка будет прекрасным ребёнком, принесёт радость своим родителям и другим членам семьи, но об объединении говорить здесь не приходится. Более того, даже если Меган Маркл решит родить ещё одного ребёнка, как Кейт Миддлтон, всё равно королевская семья уже не объединится с этой своей частью. Но и раскола дополнительного не будет", — говорит эксперт.

По словам Беловой, правнучка Елизаветы II родилась под цифрой 8 — такие люди очень мягкие и всегда готовы прийти на помощь, а в жизни их ждут "парные повторы".

"Возможно, девочку ждут два замужества, двое детей в будущем. Это достаточно благоприятная цифра, и "люди-восьмёрки" очень мягкие, очень отзывчивые. Это люди, которые всегда готовы прийти на помощь. И в этом смысле Лилибет больше вписывается в королевскую семью, чем кто-либо из семьи Меган Маркл", — добавила нумеролог.