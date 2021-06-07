"Лучше всех вписывается в королевскую семью": Нумеролог раскрыла, какое будущее ждёт дочь Меган Маркл и принца Гарри
Как считает эксперт, девочка принесёт радость своим родителям и именитым родственникам, а в жизни её ждут "парные повторы".
Новорождённая дочь Меган Маркл и принца Гарри не станет "объединителем" британской королевской семьи, но девочка принесёт много радости своим родителям. Так считает нумеролог Евгения Белова, которая для Лайфа "просчитала" судьбу маленькой Лилибет.
"По моему мнению, девочка будет прекрасным ребёнком, принесёт радость своим родителям и другим членам семьи, но об объединении говорить здесь не приходится. Более того, даже если Меган Маркл решит родить ещё одного ребёнка, как Кейт Миддлтон, всё равно королевская семья уже не объединится с этой своей частью. Но и раскола дополнительного не будет", — говорит эксперт.
По словам Беловой, правнучка Елизаветы II родилась под цифрой 8 — такие люди очень мягкие и всегда готовы прийти на помощь, а в жизни их ждут "парные повторы".
"Возможно, девочку ждут два замужества, двое детей в будущем. Это достаточно благоприятная цифра, и "люди-восьмёрки" очень мягкие, очень отзывчивые. Это люди, которые всегда готовы прийти на помощь. И в этом смысле Лилибет больше вписывается в королевскую семью, чем кто-либо из семьи Меган Маркл", — добавила нумеролог.
Напомним, 4 июня принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. У членов королевской семьи родилась дочь. Малышку назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор — в честь прабабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, и матери принца Гарри — принцессы Дианы.
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