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"Спорт есть спорт": Песков исключил новый виток напряжённости между Россией и Украиной из-за футбола

Представитель Кремля ответил на вопрос, а что будет, если сборные двух стран вдруг встретятся в плей-офф чемпионата Европы.

7 июня, 09:51

Фото © Shutterstock

Возможная встреча команд России и Украины в плей-офф чемпионата Европы по футболу не подстегнёт политическую напряжённость между странами. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В УЕФА утвердили форму сборной Украины на Евро-2020 с силуэтом Крыма

В УЕФА утвердили форму сборной Украины на Евро-2020 с силуэтом Крыма

"Не подстегнёт. Спорт есть спорт. Нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами", — считает представитель Кремля.

Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в своём аккаунте в "Фейсбуке" представил форму, в которой сборная выступит на Евро-2020. На ней нанесены надписи "Слава Украине!", "Героям — слава!", а также очертания Украины, в состав которой включён полуостров Крым.

"А зачем нам рисовать? У нас всё есть!" : Песков отверг идею изображения Крыма на форме сборной России

"А зачем нам рисовать? У нас всё есть!" : Песков отверг идею изображения Крыма на форме сборной России

На футбольную форму Украины отреагировали уже и в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала отчаянной художественной акцией появление Крыма на форме футболистов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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