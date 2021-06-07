"Спорт есть спорт": Песков исключил новый виток напряжённости между Россией и Украиной из-за футбола
Представитель Кремля ответил на вопрос, а что будет, если сборные двух стран вдруг встретятся в плей-офф чемпионата Европы.
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Возможная встреча команд России и Украины в плей-офф чемпионата Европы по футболу не подстегнёт политическую напряжённость между странами. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не подстегнёт. Спорт есть спорт. Нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами", — считает представитель Кремля.
Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в своём аккаунте в "Фейсбуке" представил форму, в которой сборная выступит на Евро-2020. На ней нанесены надписи "Слава Украине!", "Героям — слава!", а также очертания Украины, в состав которой включён полуостров Крым.
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На футбольную форму Украины отреагировали уже и в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала отчаянной художественной акцией появление Крыма на форме футболистов.
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