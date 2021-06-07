Возможная встреча команд России и Украины в плей-офф чемпионата Европы по футболу не подстегнёт политическую напряжённость между странами. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не подстегнёт. Спорт есть спорт. Нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами", — считает представитель Кремля.

Ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в своём аккаунте в "Фейсбуке" представил форму, в которой сборная выступит на Евро-2020. На ней нанесены надписи "Слава Украине!", "Героям — слава!", а также очертания Украины, в состав которой включён полуостров Крым.