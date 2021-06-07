Байден передумал встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным

Администрация президента США Джо Байдена передумала организовывать встречу с его украинским коллегой Владимиром Зеленским перед американо-российским саммитом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным издания, причиной для отмены встречи президентов стала смена руководства государственной энергетической компании "Нафтогаз". Кроме того, в Белом доме данный шаг Зеленского оценивают как отказ от усилий по борьбе с коррупцией.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом до саммита главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным.