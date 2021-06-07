Санкции против Москвы останутся навсегда, заявили в МИД РФ

Режим санкций против России имеет долговременный характер, ограничительные меры останутся навсегда, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин на парламентских слушаниях в Государственной думе.

"Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных нормативных актах, американских и других государств, и открутить назад будет невозможно", — сказал дипломат.

Панкин также отметил, что Москва через различные круги, включая деловые и общественные, будет доводить до Запада мысль об ущербности санкционной политики. При этом Россия не намерена просить о снятии ограничений. Кроме того, замминистра подчеркнул, что, говоря о противодействии санкциям, одновременно необходимо готовиться к новым рестрикциям.