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Санкции против Москвы останутся навсегда, заявили в МИД РФ

Россия не будет просить о снятии ограничений, но намерена доносить мысль об их ущербности, отметили в ведомстве.

7 июня, 09:44
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Режим санкций против России имеет долговременный характер, ограничительные меры останутся навсегда, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин на парламентских слушаниях в Государственной думе.

"Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных нормативных актах, американских и других государств, и открутить назад будет невозможно", — сказал дипломат.

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Панкин также отметил, что Москва через различные круги, включая деловые и общественные, будет доводить до Запада мысль об ущербности санкционной политики. При этом Россия не намерена просить о снятии ограничений. Кроме того, замминистра подчеркнул, что, говоря о противодействии санкциям, одновременно необходимо готовиться к новым рестрикциям.

Ранее Лайф рассказывал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался неприятно удивлён отказом американского коллеги Джо Байдена от санкций против "Северного потока – 2". Поступки главы Белого дома в последнее время подрывают уверенность Украины в стабильной поддержке со стороны США, отметил лидер Незалежной.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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