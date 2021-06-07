Санкции против Москвы останутся навсегда, заявили в МИД РФ
Россия не будет просить о снятии ограничений, но намерена доносить мысль об их ущербности, отметили в ведомстве.
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Режим санкций против России имеет долговременный характер, ограничительные меры останутся навсегда, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин на парламентских слушаниях в Государственной думе.
"Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных нормативных актах, американских и других государств, и открутить назад будет невозможно", — сказал дипломат.
Панкин также отметил, что Москва через различные круги, включая деловые и общественные, будет доводить до Запада мысль об ущербности санкционной политики. При этом Россия не намерена просить о снятии ограничений. Кроме того, замминистра подчеркнул, что, говоря о противодействии санкциям, одновременно необходимо готовиться к новым рестрикциям.
Ранее Лайф рассказывал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался неприятно удивлён отказом американского коллеги Джо Байдена от санкций против "Северного потока – 2". Поступки главы Белого дома в последнее время подрывают уверенность Украины в стабильной поддержке со стороны США, отметил лидер Незалежной.
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