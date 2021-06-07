В Кремле прокомментировали слова Трампа об "отличных" отношениях с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления экс-президента США Дональда Трампа об "отличных" отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и наиболее "жёстком" общении с РФ. Он отметил, что после смены американского главы Вашингтон всё ещё продолжает санкционную политику против Москвы.

"И это такой порочный замкнутый круг, теоретически из которого нужно выходить. Потому что санкции не позволяют добиваться целей. Они принимаются не с целью чего-то достичь, санкции не позволяют чего-то достичь, это не тот инструмент, который работает с Россией", — заявил пресс-секретарь главы РФ.