В Кремле прокомментировали слова Трампа об "отличных" отношениях с Путиным
Там также отметили, что санкции не являются тем инструментом, который "работает с Россией". Отношения с Москвой необходимо строить на взаимном уважении и диалоге.
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Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления экс-президента США Дональда Трампа об "отличных" отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и наиболее "жёстком" общении с РФ. Он отметил, что после смены американского главы Вашингтон всё ещё продолжает санкционную политику против Москвы.
"И это такой порочный замкнутый круг, теоретически из которого нужно выходить. Потому что санкции не позволяют добиваться целей. Они принимаются не с целью чего-то достичь, санкции не позволяют чего-то достичь, это не тот инструмент, который работает с Россией", — заявил пресс-секретарь главы РФ.
Он подчеркнул, что отношения с Москвой должны строиться на взаимном уважении и посредством диалога. Песков также отметил, что о насмешках над нынешним президентом США Джо Байденом, о которых упомянул Трамп, нужно спросить самого бывшего американского лидера.
Напомним, 6 июня Трамп второй раз выступил публично после ухода с поста президента США. Политик сделал ряд громких заявлений, в частности раскритиковал Байдена за то, что тот "позволил" России достроить газопровод "Северный поток – 2", потребовал с Китая 10 триллионов долларов репараций за пандемию коронавируса и выругался во время выступления, говоря о попытках демократов "достать" его.
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