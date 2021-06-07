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Опубликовано 7 июня 2021, 13:14

Володин рассказал, станет ли вакцинация от ковида обязательной в России

Суть нового законопроекта состоит в том, что государство бесплатно предоставляет возможность для вакцинации тем, кто хочет привиться от инфекции, отметил председатель нижней палаты парламента.

Законопроект о включении вакцинации от ковида в национальный календарь прививок вовсе не говорит о том, что прививка будет делаться на обязательной основе. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Тот, кто не хочет [прививаться], — его выбор. Законом эти вопросы не регулируются и не могут. Наше конституционное право — решать это самостоятельно", — написал парламентарий в телеграм-канале.

В Госдуму внесён законопроект о включении прививок от коронавируса в национальный календарь
В Госдуму внесён законопроект о включении прививок от коронавируса в национальный календарь

Председатель нижней палаты парламента отметил, что суть нового законопроекта состоит в том, что государство бесплатно предоставляет возможность для вакцинации тем, кто хочет привиться от ковида. Также Володин призвал всех думать о своём здоровье и соблюдать меры предосторожности.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, почему россияне не спешат делать прививки от коронавируса. При этом российский лидер подчеркнул, что государство готово обеспечить вакциной всех желающих.

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Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Наталья Демьянова
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