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Володин рассказал, станет ли вакцинация от ковида обязательной в России

Суть нового законопроекта состоит в том, что государство бесплатно предоставляет возможность для вакцинации тем, кто хочет привиться от инфекции, отметил председатель нижней палаты парламента.

7 июня, 10:14

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Законопроект о включении вакцинации от ковида в национальный календарь прививок вовсе не говорит о том, что прививка будет делаться на обязательной основе. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Тот, кто не хочет [прививаться], — его выбор. Законом эти вопросы не регулируются и не могут. Наше конституционное право — решать это самостоятельно", — написал парламентарий в телеграм-канале.

В Госдуму внесён законопроект о включении прививок от коронавируса в национальный календарь

В Госдуму внесён законопроект о включении прививок от коронавируса в национальный календарь

Председатель нижней палаты парламента отметил, что суть нового законопроекта состоит в том, что государство бесплатно предоставляет возможность для вакцинации тем, кто хочет привиться от ковида. Также Володин призвал всех думать о своём здоровье и соблюдать меры предосторожности.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, почему россияне не спешат делать прививки от коронавируса. При этом российский лидер подчеркнул, что государство готово обеспечить вакциной всех желающих.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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