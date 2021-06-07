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Беременная медсестра, которая работала с ковид-пациентами, попросила прощения перед смертью

Девушка до последнего ухаживала за больными, несмотря на поздний срок беременности, и в итоге заразилась от них.

7 июня, 08:47

26-летняя медсестра из Малайзии с нетерпением ждала своего первого ребёнка, хоть и время для этого было не самое подходящее. После свадьбы Сити Айшах переехала вместе с мужем — военным лётчиком — из Джемпола в Лабуан, которого послали туда по долгу службы. Девушка сутками пропадала на работе, ведь из-за пандемии в больнице требовались все, кто мог стоять на ногах, пишет World of Buzz.

Сити и её брат Мохд Нур Амин. Фото © Harian Metro и Facebook / Mohd Nur Amin

Сити и её брат Мохд Нур Амин. Фото © Harian Metro и Facebook / Mohd Nur Amin

Сити ухаживала за больными пациентами, несмотря на поздний срок беременности, пока не почувствовала тревожные симптомы. Тест на коронавирус оказался положительным, и медсестру тут же госпитализировали. У неё было учащённое сердцебиение, температура и головная боль, но врачи не паниковали, потому семья девушки — муж и брат, оставшийся в Джемполе, — была относительно спокойна.

Сити и её муж. Фото © Harian Metro

Сити и её муж. Фото © Harian Metro

Мохд Нур Амин постоянно созванивался по видео с сестрой, жалея, что не видел её лично с января. Девушка выглядела неважно и сильно тревожилась за малыша. И вскоре состояние Сити ухудшилось, началось внутреннее кровотечение. Медсестру перевели в реанимацию, и хоть семья надеялась на лучшее — девушка понимала, что это конец.

Она знала, что утром уже не проснётся. Поэтому она позвонила родителям и извинилась перед ними за это

Мохд Нур Амин

Сити и её брат Мохд Нур Амин. Фото © Facebook / Mohd Nur Amin

Сити и её брат Мохд Нур Амин. Фото © Facebook / Mohd Nur Amin

Ночью брата разбудил звонок, и ему сообщили, что Сити умерла. Он и его семья надеялись хотя бы похоронить её дома, а не в Лабуане, однако из-за ковидных ограничений тело девушки перевезти не разрешили. Мохд Нур Амин и его родители были убиты горем, но старались концентрироваться на хорошем. "Твой долг был благороден, сестра, и ты выполнила его. Ты пожертвовала собой, чтобы помочь пациентам, и я очень горжусь тобой", — написал парень у себя в "Фейсбуке".

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Папа с вирусного влога, на котором он всячески отвлекал детей от обстрела Газы, погиб через два дня

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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