Беременная медсестра, которая работала с ковид-пациентами, попросила прощения перед смертью

26-летняя медсестра из Малайзии с нетерпением ждала своего первого ребёнка, хоть и время для этого было не самое подходящее. После свадьбы Сити Айшах переехала вместе с мужем — военным лётчиком — из Джемпола в Лабуан, которого послали туда по долгу службы. Девушка сутками пропадала на работе, ведь из-за пандемии в больнице требовались все, кто мог стоять на ногах, пишет World of Buzz.

Сити и её брат Мохд Нур Амин. Фото © Harian Metro и Facebook / Mohd Nur Amin

Сити ухаживала за больными пациентами, несмотря на поздний срок беременности, пока не почувствовала тревожные симптомы. Тест на коронавирус оказался положительным, и медсестру тут же госпитализировали. У неё было учащённое сердцебиение, температура и головная боль, но врачи не паниковали, потому семья девушки — муж и брат, оставшийся в Джемполе, — была относительно спокойна.

Сити и её муж. Фото © Harian Metro

Мохд Нур Амин постоянно созванивался по видео с сестрой, жалея, что не видел её лично с января. Девушка выглядела неважно и сильно тревожилась за малыша. И вскоре состояние Сити ухудшилось, началось внутреннее кровотечение. Медсестру перевели в реанимацию, и хоть семья надеялась на лучшее — девушка понимала, что это конец.

Она знала, что утром уже не проснётся. Поэтому она позвонила родителям и извинилась перед ними за это Мохд Нур Амин

Сити и её брат Мохд Нур Амин. Фото © Facebook / Mohd Nur Amin