Рогозин назвал условие, при котором Россия останется в проекте МКС
Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что США и РФ могут работать вместе, однако для этого необходимо снять санкции. В противном случае Москва будет разворачивать свои национальные системы.
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Россия может изменить решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) в том случае, если США снимут санкции. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Всё в руках наших американских партнёров. Если санкции в отношении "Прогресса" и ЦНИИмаш сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС — это будет проблема американских наших партнёров. Это будет их зона ответственности, их полная вина", — сказал глава госкорпорации.
Рогозин подчеркнул, что либо страны работают вместе и тогда придётся снять санкции, либо Россия будет разворачивать свои национальные системы. Отметим, что под американские санкции в минувшем декабре подпали ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт государственной корпорации ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полётами.
Ранее Лайф рассказывал, что глава NASA Билл Нельсон предложил продлить работу МКС до 2030 года. А глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ заявил, что, прежде чем строить планы на будущее, нужно снять санкции с российских предприятий.
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