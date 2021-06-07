Рогозин назвал условие, при котором Россия останется в проекте МКС

Россия может изменить решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) в том случае, если США снимут санкции. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Всё в руках наших американских партнёров. Если санкции в отношении "Прогресса" и ЦНИИмаш сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС — это будет проблема американских наших партнёров. Это будет их зона ответственности, их полная вина", — сказал глава госкорпорации.

Рогозин подчеркнул, что либо страны работают вместе и тогда придётся снять санкции, либо Россия будет разворачивать свои национальные системы. Отметим, что под американские санкции в минувшем декабре подпали ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт государственной корпорации ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полётами.