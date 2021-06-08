Инфекционист предупредил о риске распространения ковида из-за Олимпиады в Токио

Никто не может гарантировать полную безопасность в области распространения ковида во время и после летних Олимпийских игр в Токио. С таким заявлением выступил ведущий японский инфекционист, профессор университета Тохоку Хироси Ошитани.

"На 100% невозможно провести Олимпийские игры с нулевым риском для распространения инфекции в Японии, а также в других странах после Олимпийских игр", — сказал эксперт в интервью газете The Times.

При этом профессор отметил, что власти страны, оргкомитет Олимпиады и Международный олимпийский комитет продолжают публично заявлять, что мероприятие будет крайне безопасным. Однако, по его словам, все прекрасно понимают, что риск никуда не исчезнет. Ошитани не исключил, что токийские Олимпийские игры могут стать новым источником распространения коронавируса.