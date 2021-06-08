Путин заявил, что говорить о победе над пандемией ковида пока рано

Говорить о победе над коронавирусом пока рано, а международному сообществу необходимо задуматься, какие уроки следует извлечь из пандемии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Хотя ещё рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций", — отметил глава государства, приветствуя участников форума "Примаковские чтения".

Борьба с опасной инфекцией требует объединения усилий всего международного сообщества, подчеркнул российский лидер. Однако, по его словам, далеко не все страны оказались к этому готовы.