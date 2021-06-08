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Парень показал, как умеет поворачивать голову на 180 градусов, и это видео не для слабонервных

Участники вечеринки, увидев способности своего друга, сразу решили, что им нужно запить потрясение чем-то крепким.

8 июня, 05:40

Фото © TikTok / sheaabutt00

Не каждый может похвастаться отличной гибкостью, особенно в разгар шумной вечеринки. Однако этот парень, который, к сожалению, остался неназванным, смог всех удивить. На открытой террасе кафе он похвастался, что умеет поворачивать голову на 180 градусов. Под недоверчивые и испуганные крики друзей и очевидцев он обхватил голову руками и начал проворачивать, пишет Lad Bible.

Видео © TikTok / sheaabutt00

Доказав свои слова, парень вернулся в исходное положение, а его друг поражённо закричал: "Теперь мне нужно выпить! После такого срочно нужно выпить!" Его со смехом поддержали остальные. Автор ролика sheaabutt00 предложил всем желающим повторить трюк, но в комментариях смельчаков не нашлось. Зато над неизвестным фокусником изрядно повеселились, окрестив человеком-совой.

Фото © TikTok / sheaabutt00

Фото © TikTok / sheaabutt00

А теперь он может есть прямо из рюкзака, офигенно!

n1c1

У меня один вопрос: как он раскрыл свой талант? Однажды он попытался что-то сделать — и получилось вот это. Но что это было???

jayerakat

Я попробовал, а потом помер

thebrentx

Фото © TikTok / sheaabutt00

Фото © TikTok / sheaabutt00

В каждой шутке есть доля шутки, и последний комментатор абсолютно прав. У среднестатистического человека голова поворачивается лишь на 90 градусов, а остальные случаи — результат гипермобильности суставов или иных отклонений в тканях организма. Повторять такие трюки врачи не советуют — можно спокойно повредить сосуды, через которые кислород поступает в мозг. А это может привести к параличу или инсульту.

Парень прыгнул в воду с 60 м и отделался вывихом, но на видео попало, как он чудом избежал смерти

Парень прыгнул в воду с 60 м и отделался вывихом, но на видео попало, как он чудом избежал смерти

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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