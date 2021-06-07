Вадим Самойлов, брат экс-солиста группы "Агата Кристи" прокомментировал появление Глеба Самойлова нетрезвым на концерте во Владимирской области. Он заявил, что, хоть и не ездит сейчас с музыкантом на гастроли, но предполагает, что тот мог выпить лишнего. Вадим Самойлов заявил, что не видит в инциденте никакого "особого случая" и призывает не делать из этого "вау-событие".

"А что тут такого? Да, не он первый, не он последний. Недавно Ольга Бузова так же прославилась. Рок-среда здесь ни при чём. Все люди, бывает, выпивают. Кто-то из артистов выпивает и перед сценой. Кто-то не справляется с управлением, и случаются вот такие оказии", — заявил в интервью "Вечерней Москве" Вадим Самойлов.

Брат выпившего артиста добавил, что на следующем концерте музыкант будет трезвым и выступит нормально, а зритель сам решит, ходить или не ходить на выступление. Вадим Самойлов также отметил, что все позволяют себе выпить — и рокеры, и театралы.

"Цирковые акробаты только не позволяют, потому что для жизни опасно. Я не вижу в этом никакой сенсации", — заключил музыкант.