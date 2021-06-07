НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Бузова так же прославилась": Вадим Самойлов не увидел проблемы в пьяном "выступлении" брата на сцене

Музыкант не видит в этом ничего особенного. По его мнению, у многих случаются такие "оказии" и "рок-среда тут ни при чём".

7 июня, 22:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPhrD_KryfH/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">agataband</a></p>

Фото © Instagram / agataband

Вадим Самойлов, брат экс-солиста группы "Агата Кристи" прокомментировал появление Глеба Самойлова нетрезвым на концерте во Владимирской области. Он заявил, что, хоть и не ездит сейчас с музыкантом на гастроли, но предполагает, что тот мог выпить лишнего. Вадим Самойлов заявил, что не видит в инциденте никакого "особого случая" и призывает не делать из этого "вау-событие".

"А что тут такого? Да, не он первый, не он последний. Недавно Ольга Бузова так же прославилась. Рок-среда здесь ни при чём. Все люди, бывает, выпивают. Кто-то из артистов выпивает и перед сценой. Кто-то не справляется с управлением, и случаются вот такие оказии", — заявил в интервью "Вечерней Москве" Вадим Самойлов.

Появились новые видео с концерта Бузовой в Волгограде, которые убедили фанатов в её алкоголизме

Появились новые видео с концерта Бузовой в Волгограде, которые убедили фанатов в её алкоголизме

Брат выпившего артиста добавил, что на следующем концерте музыкант будет трезвым и выступит нормально, а зритель сам решит, ходить или не ходить на выступление. Вадим Самойлов также отметил, что все позволяют себе выпить — и рокеры, и театралы.

"Цирковые акробаты только не позволяют, потому что для жизни опасно. Я не вижу в этом никакой сенсации", — заключил музыкант.

Ранее Лайф публиковал видео, где пьяный экс-фронтмен "Агаты Кристи" Глеб Самойлов срывает концерт. Артист еле стоял на ногах.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин удостоил ордена "За заслуги перед Отечеством" актрису Людмилу Чурсину

сегодня в 22:38

Тима Белорусских расстался с матерью своего ребёнка, после того как она выпала из окна 7-го этажа

3 июня, 15:54

Пригожин рассказал, кто мог сыграть в спектакле МХАТа вместо Бузовой

сегодня в 19:18

В российском регионе решили платить пенсионерам по 3000 рублей за вакцинацию

сегодня в 23:22

Россиян предупредили о резком подорожании отдыха на Кипре

сегодня в 23:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1