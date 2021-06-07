Китай припомнил США Ирак и обвинил во лжи по поводу "искусственного" ковида

Заявления властей США о том, что Китай якобы создал новый коронавирус в лаборатории, сопоставимы с ложью о том, что у Ирака якобы было оружие массового уничтожения. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

В "Твиттере" он заметил, что вопрос о появлении CoViD-19 является научным, его должны "коллективно изучать учёные всего мира", эту тему не нужно политизировать. Лю Пэнъюй подчеркнул, что "любые выводы нужно делать в соответствии с процедурами ВОЗ и на основе научно обоснованных методов".

Китайский дипломат добавил, что "кампания политизации изучения происхождения [коронавируса] и дискредитации Китая ничем не отличается от лжи о наличии у Ирака оружия массового уничтожения".