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Китай припомнил США Ирак и обвинил во лжи по поводу "искусственного" ковида

Дипломат призвал не политизировать эту тему, а проводить тщательные научные исследования согласно правилам Всемирной организации здравоохранения.

7 июня, 22:15
<p>Изображение © Unsplash / <a href="https://unsplash.com/@martinsanchez" target="_blank" rel="noopener noreferrer">martinsanchez</a></p>

Изображение © Unsplash / martinsanchez

Заявления властей США о том, что Китай якобы создал новый коронавирус в лаборатории, сопоставимы с ложью о том, что у Ирака якобы было оружие массового уничтожения. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

В "Твиттере" он заметил, что вопрос о появлении CoViD-19 является научным, его должны "коллективно изучать учёные всего мира", эту тему не нужно политизировать. Лю Пэнъюй подчеркнул, что "любые выводы нужно делать в соответствии с процедурами ВОЗ и на основе научно обоснованных методов".

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Китайский дипломат добавил, что "кампания политизации изучения происхождения [коронавируса] и дискредитации Китая ничем не отличается от лжи о наличии у Ирака оружия массового уничтожения".

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Лайф рассказывал, что ранее учёные из США заявили о доказательствах искусственного происхождения коронавируса. Они заявили, что выявленная последовательность геномов вируса крайне редко встречается в природе. И в данном случае, по мнению экспертов, новый вариант ковида не мог сам её получить.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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