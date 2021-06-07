В обвинениях Киева в адрес Москвы отсутствует логика. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что украинские власти просто запутались в своих высказываниях.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина дала интервью болгарским СМИ. В нём она заявила о причастности России к конфликту на юго-востоке Украины.

"Каково всё-таки основное целеполагание Москвы, по мнению Стефанишиной: Россия семь лет воюет с Украиной или Россия предпринимает акты агрессии в свете предстоящих выборов в Государственную думу? Каким образом Украина "вот уже семь лет борется с российской агрессией в Донецке и Луганске", если Россия разместила вооружённые силы, как она отметила, "вдоль своей границы"?" — задаётся вопросами Захарова в своём телеграм-канале.

Также Захарова не может понять, кто кого от России защищает: Украина Североатлантический альянс или НАТО Украину. Она также не смогла понять, где же пресловутые "российские танки" на украинской территории, о которых Киев прожужжал все уши мировому сообществу, если, по словам Стефанишиной, "российская военная техника так и осталась в непосредственной близости от границы" на российской территории.