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"Запутались ребята": Захарова высказалась об обвинениях Украины в адрес России

Представитель МИД РФ недоумевает, почему у Киева так много версий, касающихся "агрессии" РФ, ведь они исключают друг друга.

7 июня, 21:30
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В обвинениях Киева в адрес Москвы отсутствует логика. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что украинские власти просто запутались в своих высказываниях.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина дала интервью болгарским СМИ. В нём она заявила о причастности России к конфликту на юго-востоке Украины.

"Каково всё-таки основное целеполагание Москвы, по мнению Стефанишиной: Россия семь лет воюет с Украиной или Россия предпринимает акты агрессии в свете предстоящих выборов в Государственную думу? Каким образом Украина "вот уже семь лет борется с российской агрессией в Донецке и Луганске", если Россия разместила вооружённые силы, как она отметила, "вдоль своей границы"?" — задаётся вопросами Захарова в своём телеграм-канале.

Также Захарова не может понять, кто кого от России защищает: Украина Североатлантический альянс или НАТО Украину. Она также не смогла понять, где же пресловутые "российские танки" на украинской территории, о которых Киев прожужжал все уши мировому сообществу, если, по словам Стефанишиной, "российская военная техника так и осталась в непосредственной близости от границы" на российской территории.

Глава МИД Украины указал на "красную линию" в отношениях с Россией

Глава МИД Украины указал на "красную линию" в отношениях с Россией

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны – участницы альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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