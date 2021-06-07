Глава Госдепа примет участие во встрече Путина с Байденом
Также главный дипломат Штатов сопроводит президента на саммитах НАТО и США – Евросоюз.
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен войдёт в состав американской делегации, которая отправится в Женеву на встречу президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Там отметили, что Энтони Блинкен "примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Женеве". Также он вместе с лидером США отправится в Великобританию, чтобы принять участие в саммите "Большой семёрки", а ещё будет рядом с Байденом на саммите НАТО 14 июня, саммите США – ЕС 15 июня.
Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.
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