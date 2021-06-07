Американская IT-корпорация Apple на ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 представила обновлённую операционную систему (ОС) macOS. Она получила название Monterey.

Так, заметно обновился браузер Safari. Он получил изменённую панель вкладок, их теперь можно распределять по группам, которые будут синхронизироваться между разными устройствами. Панель также окрашивается в цвет открытой веб‑страницы.

В Monterey появятся "быстрые команды" — средство автоматизации повседневных задач. Есть набор из уже готовых. Например, можно моментально отправлять файлы или создавать анимированные GIF‑изображения. Ещё добавились новые функции "непрерывности", которые позволяют работать на разных устройствах.

MacOS Monterey будет установлена на новейших iMac, MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini. А ещё на компьютерах Mac на базе процессора Intel.

Также Apple представила новую операционную систему для умных часов — watchOS 8. В этих гаджетах теперь будут доступны два новых вида тренировок — тайцзицюань и пилатес — и новые способы просматривать фото.