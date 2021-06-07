Компания Apple представила новую версию своей операционной системы для смартфонов и планшетов в рамках Всемирной конференции разработчиков WWDC 2021. iOS 15 получила множество изменений.

Так, новые функции есть в приложении для онлайн-общения FaceTime. В частности, приложение научили выделять голос говорящего. Также там появится режим "Сетка" для групповых звонков и портретный режим с заретушированным фоном. А ещё FaceTime будет работать на смартфонах других производителей, кроме Apple, но пока только в веб-версии.

На смартфонах Apple теперь появилась возможность просматривать видео в режиме "картинка в картинке" с помощью новой функции SharePlay. Вместе с тем в iOS 15 изменится логика уведомлений: разработчики добавили так называемую сводку уведомлений, позволяющую пользователю концентрироваться на самом важном. С этой опцией связан и "Фокус" — специальная опция с использованием искусственного интеллекта, которая может отключать отвлекающие человека приложения. Также в новоиспечённой iOS будет функция распознавания текста через камеру или фотографии (ранее такая возможность была доступна лишь через стороннее ПО), а ещё айфоны смогут искать объекты на снимках.

Кроме прочего, существенно обновятся приложения "Кошелёк", "Погода" и "Карты". Первое получит расширенную поддержку UWB (не действует в России) и интеграцию с различными умными ключами. "Погода" станет красочнее: там появятся новые анимационные эффекты и карты. И Apple Maps получит множество новых функций, таких как 3D-модели знаковых зданий и объектов, дополненную реальность на картах некоторых городов.

Новый функционал появился и для наушников AirPods. К примеру, функция "Фокусирование" сможет выделять нужный голос, гарнитуру можно будет отыскать через приложение "Локатор" (это касается только старших моделей), а пространственное звучание в больших AirPods даст многомерный звук.

Немалые изменения произошли и в iPad OS для планшетов. Отныне виджеты можно будет свободно размещать на весь рабочий стол. К тому же из iOS туда перекочевала "Библиотека приложений", плюс изменилась многозадачность ПО, которая стала намного более гибкой, приблизившись по удобству к настольному macOS.

Как сообщили разработчики Apple, открытое бета-тестирование новых iOS 15 и iPadOS 15 стартует уже в июне. Релиз новых версий ОС запланирован на сентябрь.