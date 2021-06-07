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Стартап российского программиста купили за полмиллиарда долларов

Инвесторы по достоинству оценили ульяновскую разработку по созданию онлайн-магазинов без участия IT-специалистов.

7 июня, 19:44
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Bq-jHREAnxK/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aznakai</a></p>

Фото © Instagram / aznakai

Канадская платформа электронной коммерции Lightspeed выкупила стартап российского программиста из Ульяновска Руслана Фазлыева под названием Ecwid за 500 млн долларов.

Ecwid помогает создавать онлайн-магазины без участия программистов. В Lightspeed считают, что с её помощью смогут помочь клиентам повысить гибкость продаж и многоканальность. Закрыть сделку американская компания рассчитывает в третьем квартале 2021 года после получения соответствующих разрешений регуляторов, пишет Forbes.

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"Lightspeed и Ecwid, две лучшие в своём классе платформы, объединятся, чтобы расширить возможности бизнеса. Устранив барьеры, с которыми продавцы сталкиваются в Интернете, мы быстрее достигнем нашего общего видения демократизации розничной торговли для независимых предприятий во всём мире", — заявил основатель Ecwid Руслан Фазлыев.

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Программист из Ульяновска Руслан Фазлыев создал Ecwid в 2009 году. Платформа позволяет за несколько часов создать работающий онлайн-магазин, не написав ни строчки кода, и разместить его на своём сайте или в соцсетях.

Ранее Лайф писал, что "Газпром нефть" поддержит студенческий стартап по быстрой зарядке электрокаров.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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