Стартап российского программиста купили за полмиллиарда долларов

Канадская платформа электронной коммерции Lightspeed выкупила стартап российского программиста из Ульяновска Руслана Фазлыева под названием Ecwid за 500 млн долларов.

Ecwid помогает создавать онлайн-магазины без участия программистов. В Lightspeed считают, что с её помощью смогут помочь клиентам повысить гибкость продаж и многоканальность. Закрыть сделку американская компания рассчитывает в третьем квартале 2021 года после получения соответствующих разрешений регуляторов, пишет Forbes.

"Lightspeed и Ecwid, две лучшие в своём классе платформы, объединятся, чтобы расширить возможности бизнеса. Устранив барьеры, с которыми продавцы сталкиваются в Интернете, мы быстрее достигнем нашего общего видения демократизации розничной торговли для независимых предприятий во всём мире", — заявил основатель Ecwid Руслан Фазлыев.

Программист из Ульяновска Руслан Фазлыев создал Ecwid в 2009 году. Платформа позволяет за несколько часов создать работающий онлайн-магазин, не написав ни строчки кода, и разместить его на своём сайте или в соцсетях.