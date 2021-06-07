На Украине заявили о получении от Байдена "максимальных гарантий" её безопасности
Глава Белого дома заверил в поддержке суверенитета Украины и пригласил коллегу в Вашингтон в июле этого года.
Фото © ТАСС / АР
Президент США Джо Байден заявил о готовности дать Украине максимальные гарантии её безопасности. Об этом, говоря о телефонном разговоре украинского и американского лидеров, сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
"Президент Байден специально подчеркнул, что прекрасно понимает риски и точно гарантирует Украине максимальные гарантии её безопасности", — цитирует Подоляка агентство "РБК-Украина".
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с лидером США Джо Байденом заявил, что получил приглашение посетить Белый дом в июле этого года.
"Благодарю Джо Байдена за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года", — написал Зеленский в своём микроблоге в "Твиттере".
Как рассказывал Лайф, во время разговора с Зеленским Байден заявил о поддержке суверенитета Украины. Американский лидер заверил коллегу, что будет обсуждать этот момент на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве.
Комментариев: 0