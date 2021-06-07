Пригожин рассказал, кто мог сыграть в спектакле МХАТа вместо Бузовой
Продюсер отметил, что другой артистке, как и экс-звезде "Дома-2", за участие в постановке о молодых годах Иосифа Сталина предлагали 500 тысяч рублей.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Роль Беллы Шанталь в новом спектакле МХАТа "Чудесный грузин" вместо Ольги Бузовой могла сыграть певица Валерия. Об этом заявил её супруг Иосиф Пригожин в беседе с News.ru. Продюсер отметил, что от участия в постановке его жене пришлось отказаться из-за плотного графика.
"Кстати, если я скажу правду [о вокальных данных Бузовой], мы поссоримся. Я этого не боюсь, но говорить так не хотел бы. Я думаю, сама Оля тоже понимает свои вокальные данные", — указал Пригожин, удивившись итоговому выбору театра.
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Продюсер с сожалением констатировал, что многих деятелей культуры сейчас волнует лишь хайп.
"Мы сегодня, даже театры, пошли по хайпу, а не по искусству. Поэтому, если говорить о хайпе, цель достигнута — они попали в десятку", — подчёркивает Пригожин.
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О том, что Бузова появится на сцене МХАТа имени Горького, звезда сообщила сама в соцсетях. По её словам, в постановке "Чудесный грузин" она будет "играть и петь". Как уточняется на сайте театра, данный спектакль поднимет "острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя". Авторы обещают, что зрителей ждёт взрывоопасная смесь экшена и детектива с фигурой юного Сталина в самом центре всех хитросплетений сюжета.
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