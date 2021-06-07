Пригожин рассказал, кто мог сыграть в спектакле МХАТа вместо Бузовой

Роль Беллы Шанталь в новом спектакле МХАТа "Чудесный грузин" вместо Ольги Бузовой могла сыграть певица Валерия. Об этом заявил её супруг Иосиф Пригожин в беседе с News.ru. Продюсер отметил, что от участия в постановке его жене пришлось отказаться из-за плотного графика.

"Кстати, если я скажу правду [о вокальных данных Бузовой], мы поссоримся. Я этого не боюсь, но говорить так не хотел бы. Я думаю, сама Оля тоже понимает свои вокальные данные", — указал Пригожин, удивившись итоговому выбору театра.

Продюсер с сожалением констатировал, что многих деятелей культуры сейчас волнует лишь хайп.

"Мы сегодня, даже театры, пошли по хайпу, а не по искусству. Поэтому, если говорить о хайпе, цель достигнута — они попали в десятку", — подчёркивает Пригожин.