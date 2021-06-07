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В Подмосковье полковник Росгвардии попал под автомобиль, но поймал преследователя родственницы

Накануне жительница Балашихи заметила слежку за ней и её ребёнком — их преследовали неизвестные на автомобилях БМВ и "Мазда". Тогда женщина обратилась за помощью к мужу своей сестры.

7 июня, 19:02
<p>Павел Калантаевский. Фото © <a href="https://rus.team/people/kalantaevskij-pavel-georgievich" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rus.team</a></p>

Павел Калантаевский. Фото © Rus.team

Настоящий шпионский триллер развернулся на улицах подмосковной Балашихи 6 июня: полковник Росгвардии угодил под автомобиль, но сумел поймать преследователя родственницы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации нашего собеседника, накануне 32-летняя жительница Балашихи Анна Тарасова заметила слежку за ней и её ребёнком — их постоянно преследовали неизвестные люди на автомобилях БМВ и "Мазда". Испуганная женщина обратилась к мужу своей сестры — 42-летнему начальнику управления Росгвардии по Тверской области, полковнику Павлу Калантаевскому, чтобы тот встретил её и сопроводил в отделение полиции для подачи заявления.

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Так, вечером того же дня по дороге в отдел на улице Евстафьева был замечен упомянутый Анной БМВ. По договорённости, женщина пошла первой, чтобы преследователи направились за ней. В результате из авто вышел неизвестный мужчина и двинулся за Тарасовой. Калантаевский окликнул его, но тот бросился бежать. В тот же момент показался БМВ. Жестом руки полковник попросил водителя остановиться. Однако автомобилист и не думал его слушаться, а напротив, направил машину прямо на Павла. Мужчина увернулся, но авто задело его кузовом. Как уточнил наш источник, у 42-летнего начальника Тверского управления Росгвардии медики диагностировали ушиб мягких тканей затылочной области головы, ссадины левого предплечья, кровоподтёк верхней трети левого бедра. А ещё оказался разбит его служебный телефон.

При этом, по словам собеседника Лайфа, после столкновения Калантаевскому всё же хватило сил пуститься в погоню за вторым преследователем и задержать его. Злоумышленником оказался 25-летний военнослужащий Владислав Симонов, который на допросе ничего не сказал правоохранителям, а через какое-то время из ОВД его забрал начальник отделения воинской части. В то же время о водителе БМВ не известно ровным счётом ничего. Оба автомобиля преследователей были с поддельными номерами, отметил источник.

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Между тем сама Тарасова даже не предполагает, кто мог за ней следить, а её ребёнок очень напуган произошедшим. Как нам стало известно, в настоящее время по факту происшествия МВД проводит проверку и разыскивает подозреваемых.

А ранее в Саранске чуть не случился побег года из полицейского уазика, застрявшего в пробке. Неудавшуюся попытку мужчины в прямом и переносном смысле скрыться от правосудия засёк видеорегистратор очевидца. Ролик разлетелся по соцсетям.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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