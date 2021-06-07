В Подмосковье полковник Росгвардии попал под автомобиль, но поймал преследователя родственницы

Настоящий шпионский триллер развернулся на улицах подмосковной Балашихи 6 июня: полковник Росгвардии угодил под автомобиль, но сумел поймать преследователя родственницы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации нашего собеседника, накануне 32-летняя жительница Балашихи Анна Тарасова заметила слежку за ней и её ребёнком — их постоянно преследовали неизвестные люди на автомобилях БМВ и "Мазда". Испуганная женщина обратилась к мужу своей сестры — 42-летнему начальнику управления Росгвардии по Тверской области, полковнику Павлу Калантаевскому, чтобы тот встретил её и сопроводил в отделение полиции для подачи заявления.

Так, вечером того же дня по дороге в отдел на улице Евстафьева был замечен упомянутый Анной БМВ. По договорённости, женщина пошла первой, чтобы преследователи направились за ней. В результате из авто вышел неизвестный мужчина и двинулся за Тарасовой. Калантаевский окликнул его, но тот бросился бежать. В тот же момент показался БМВ. Жестом руки полковник попросил водителя остановиться. Однако автомобилист и не думал его слушаться, а напротив, направил машину прямо на Павла. Мужчина увернулся, но авто задело его кузовом. Как уточнил наш источник, у 42-летнего начальника Тверского управления Росгвардии медики диагностировали ушиб мягких тканей затылочной области головы, ссадины левого предплечья, кровоподтёк верхней трети левого бедра. А ещё оказался разбит его служебный телефон.

При этом, по словам собеседника Лайфа, после столкновения Калантаевскому всё же хватило сил пуститься в погоню за вторым преследователем и задержать его. Злоумышленником оказался 25-летний военнослужащий Владислав Симонов, который на допросе ничего не сказал правоохранителям, а через какое-то время из ОВД его забрал начальник отделения воинской части. В то же время о водителе БМВ не известно ровным счётом ничего. Оба автомобиля преследователей были с поддельными номерами, отметил источник.

Между тем сама Тарасова даже не предполагает, кто мог за ней следить, а её ребёнок очень напуган произошедшим. Как нам стало известно, в настоящее время по факту происшествия МВД проводит проверку и разыскивает подозреваемых.