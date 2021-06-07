Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений

Альтернативы Минским соглашениям нет, стороны, включая Киев, должны соблюдать все обязательства. Об этом сообщили в МИД РФ по результатам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств России, Франции и Германии.

"Сергей Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать "комплекс мер", равно как и решения "нормандского саммита", обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договорённостям", — отметили в российском МИД.

Лавров в разговоре с коллегами подчеркнул недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения Украины. Также неприемлема насильственная украинизация национальных меньшинств, борьба с политическими оппонентами и СМИ и поддержка неонацистов, отметил дипломат.