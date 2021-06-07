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Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений

В разговоре с европейскими коллегами дипломат указал также на недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения Украины.

7 июня, 18:52
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Альтернативы Минским соглашениям нет, стороны, включая Киев, должны соблюдать все обязательства. Об этом сообщили в МИД РФ по результатам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств России, Франции и Германии.

"Сергей Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать "комплекс мер", равно как и решения "нормандского саммита", обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договорённостям", — отметили в российском МИД.

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Как ранее заявил Сергей Лавров, Москва не рассчитывает, что встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена 16 июня в Женеве принесёт прорывные и судьбоносные решения.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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