Дума осудила идею об исключении русских из числа коренных народов Украины и призвала ЕС поступить так же

Внесённый в парламент президентом Незалежной Владимиром Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, считают депутаты.

Недавно предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект об исключении русских из числа коренных народов Незалежной в Госдуме рассматривают как оскорбление исторической памяти и призывают межпарламентские организации и законодателей стран Евросоюза выступить с осуждением этой инициативы. Проект соответствующего заявления палаты, подготовленного Комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, был размещён сегодня в думской электронной базе.

"Государственная дума рассматривает внесённый президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти и новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины", — сказано в тексте.

Согласно опубликованному документу, депутаты Госдумы намерены обратиться к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совету Европы, а также к парламентам стран — членов ЕС "с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить население страны на "коренное" и "некоренное". По мнению парламентариев, "это может иметь самые серьёзные последствия для самого существования Незалежной как государства".