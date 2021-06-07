Дума осудила идею об исключении русских из числа коренных народов Украины и призвала ЕС поступить так же
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Внесённый в парламент президентом Незалежной Владимиром Зеленским законопроект оскорбляет историческую память и представляет собой очередную попытку вбить клин между украинцами и русскими, считают депутаты.
Недавно предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект об исключении русских из числа коренных народов Незалежной в Госдуме рассматривают как оскорбление исторической памяти и призывают межпарламентские организации и законодателей стран Евросоюза выступить с осуждением этой инициативы. Проект соответствующего заявления палаты, подготовленного Комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, был размещён сегодня в думской электронной базе.
"Государственная дума рассматривает внесённый президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти и новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины", — сказано в тексте.
Согласно опубликованному документу, депутаты Госдумы намерены обратиться к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совету Европы, а также к парламентам стран — членов ЕС "с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить население страны на "коренное" и "некоренное". По мнению парламентариев, "это может иметь самые серьёзные последствия для самого существования Незалежной как государства".
Как ранее сообщал Лайф, русские не попали в законопроект Зеленского о коренных народах Украины. Документ призван консолидировать нацию и активно развивать её.